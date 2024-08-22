Ставки на кредиты снизят в Казахстане

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Новое постановление предусматривает снижение предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), передает корреспондент Kazpravda.kz

Предельные размеры ГЭСВ снижены по кредитам банков и микрокредитам организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность до следующих значений: по беззалоговым банковским займам ГЭСВ снижено с 56% до 46%; по залоговым банковским займам - с 40% до 35%; по ипотечным жилищным займам ГЭСВ – 25%; по микрокредитам МФО ГЭСВ снижено с 56% до 46%.

Законом отменен особый порядок регулирования микрокредитов на срок до 45 дней с суммой до 50 МРП (184 600 тенге).

Если раньше номинальная ставка микрокредита могла быть установлена в пределах 1% в день, но не более 20% за 45 дней, что в годовом эффективном исчислении составляло 339% и выше. Теперь, согласно новым нормам, дневная номинальная ставка снижена до 0,3%. Также введена предельная ГЭСВ – не более 179%.

В качестве дополнительной меры ограничения долговой нагрузки заемщиков предельная сумма таких микрокредитов снижена с 50 МРП (184 600 тенге) до 45 МРП (166 140 тенге).

Данные нововведения позволят снизить предельные ставки по банковским займам и микрокредитам, а также будут способствовать снижению долговой нагрузки и закредитованности населения.

Ранее сообщалось о запрете выдавать кредиты, многократно превышающие доходы заемщиков.