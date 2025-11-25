Мероприятие объединило сотрудников управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу, участковых инспекторов отдела общественной безопасности управления полиции города Талдыкоргана и молодежь. В ней приняли участие около 50 волонтеров: студенты колледжей, активисты молодежного крыла «Жастар рухы» и КГУ Jetisu jastary. Для удаления граффити использовались безопасные и эффективные средства, не наносящие вред окружающей среде.

Участники мероприятия также провели профилактические беседы с жителями города, рассказывая о случаях незаконного распространения наркотиков через скрытую рекламу, размещаемую на стенах зданий, заборах и других объектах в виде граффити, QR и штрих-кодов, печатей и листовок. Волонтеры раздавали прохожим информационные буклеты и уведомления, напоминая о необходимости быть внимательными и сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.

В ДП области Жетысу отмечают, что с начала года в регионе проведено 19 подобных рейдов, обнаружены и закрашены десятки граффити с запрещенными ссылками, возбуждено девять уголовных дел за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств.