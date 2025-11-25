Стена – не место для рекламы

Общество
2
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Акция под таким названием прошла в Талдыкоргане. Ее участники закрашивали на улицах города граффити, содержащие запрещенные надписи и ссылки, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие объединило сотрудников управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу, участковых инспекторов отдела общественной безопасности управления полиции города Талдыкоргана и молодежь. В ней приняли участие около 50 волонтеров: студенты колледжей, активисты молодежного крыла «Жастар рухы» и КГУ Jetisu jastary. Для удаления граффити использовались безопасные и эффективные средства, не наносящие вред окружающей среде.

Участники мероприятия также провели профилактические беседы с жителями города, рассказывая о случаях незаконного распространения наркотиков через скрытую рекламу, размещаемую на стенах зданий, заборах и других объектах в виде граффити, QR и штрих-кодов, печатей и листовок. Волонтеры раздавали прохожим информационные буклеты и уведомления, напоминая о необходимости быть внимательными и сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.

В ДП области Жетысу отмечают, что с начала года в регионе проведено 19 подобных рейдов, обнаружены и закрашены десятки граффити с запрещенными ссылками, возбуждено девять уголовных дел за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств.

#Талдыкорган #акция #граффити

Популярное

Все
Путевка в Гранд-финал
В Атырау откроется хоккейная академия
Шанс на жизнь
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Уверенный рост экономики Приаралья
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области
Пройдемся по индустриальной Караганде
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Эксперты обеспокоены уровнем детского ожирения в Казахстане
Ерлан Карин: За 7 лет количество ходатайств о выходе из гра…
Казахстанцев предупредили о новом виде токсикомании среди п…
Казахстанцы стали меньше курить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]