Стипендию «Болашак» присудили 184 казахстанцам

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Решением республиканской комиссии стипендия «Болашак» присуждена 184 казахстанцам. Они пройдут обучение в магистратуре и докторантуре в ведущих вузах мира.

Также на заседании комиссии рассмотрен вопрос прохождения отечественными учеными научных стажировок в ведущих мировых научных центрах. Государственный советник подчеркнул, что данная инициатива главы государства направлена на стимулирование развития казахстанской науки. Ерлан Карин обратил внимание, что при распределении грантов на научные стажировки необходимо в обязательном порядке соблюдать равномерность всех приоритетных направлений отечественной науки. Это касается как гуманитарно-социальных, так и инженерно-технических специальностей.

По итогам заседания государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию процессов конкурсного отбора международной стипендии «Болашак» и программы научных стажировок.

#Образование #Ерлан Карин #«Болашак»

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