Сто лет энергетической безопасности

Развитие атомной энергетики – долгосрочная задача, решение которой обеспечит энергетическую независимость и безопасность Казахстана как минимум на сто лет вперед – именно такие сроки службы сегодня рассматриваются для АЭС.

Также важно обеспечить переход энергетики на безуглеродную генерацию, если мы хотим поддержать «зеленую» трансформацию экономики страны и ее устойчивое развитие в условиях повышенного внимания мирового сообщества к вопросам климата. Многим сейчас понятно, что без атомной энергетики решить стратегические задачи «зеленого» перехода практически невозможно.

На текущий момент проект строительства АЭС в Казахстане находится на этапе активного изучения технико-коммерчес­ких предложений от ведущих мировых производителей атомных технологий. Из 13 проектов современных реакторов, предложенных для первой казахстанской АЭС, отобрано четыре – из Китая, Кореи, России и Франции.

Это проекты, которые имеют работающие прототипы, где уже точно известны показатели по безопасности, экономике, и в целом понятно, как все будет строиться и работать.

Рекомендованное нашей компанией место размещения АЭС на юге Казах­стана в районе села Улькен является оптимальным для повышения надежности энергосистемы страны и обеспечения стабильной генерации. Проект предполагает строительство станции с двумя блоками единичной мощности до 1,4 ГВт и, соответственно, общей мощ­ностью до 2,8 ГВт.

Это позволит также закрыть дефицит базовой мощности на юге страны. Планируемый срок реализации проекта ориентировочно составляет 10–11 лет с момента принятия решения о строительстве.

Нужно учитывать, что атомная энергетика – сфера, обладающая высоким мультипликативным эффектом. Одно рабочее место при сооружении АЭС соз­дает 10 высокотехнологичных рабочих мест в смежных областях. Только в ходе строительства планируется создать 8 тыс. рабочих мест, а в период эксплуатации работу на станции получат до 2 тыс. человек.

Атомная энергетика – это и энергетический потенциал для дальнейшего индустриального развития страны. Сейчас многие важные инвестпроекты в Казахстане находятся на «паузе» как раз в силу дефицита стабильных энергомощностей. Поэтому крайне важно как можно скорее начать работу по планомерному развитию отечественной атомной энергетики. Тем более что для этого в Казахстане есть вся необходимая база.