Сто лет энергетической безопасности Экономика 4 июля 2024 г. 5:11 3 Тимур Жантикин, генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Строительство АЭС – выгодное решение, необходимое для индустриального развития страны Развитие атомной энергетики – долгосрочная задача, решение которой обеспечит энергетическую независимость и безопасность Казахстана как минимум на сто лет вперед – именно такие сроки службы сегодня рассматриваются для АЭС. Также важно обеспечить переход энергетики на безуглеродную генерацию, если мы хотим поддержать «зеленую» трансформацию экономики страны и ее устойчивое развитие в условиях повышенного внимания мирового сообщества к вопросам климата. Многим сейчас понятно, что без атомной энергетики решить стратегические задачи «зеленого» перехода практически невозможно. На текущий момент проект строительства АЭС в Казахстане находится на этапе активного изучения технико-коммерческих предложений от ведущих мировых производителей атомных технологий. Из 13 проектов современных реакторов, предложенных для первой казахстанской АЭС, отобрано четыре – из Китая, Кореи, России и Франции. Это проекты, которые имеют работающие прототипы, где уже точно известны показатели по безопасности, экономике, и в целом понятно, как все будет строиться и работать. Рекомендованное нашей компанией место размещения АЭС на юге Казахстана в районе села Улькен является оптимальным для повышения надежности энергосистемы страны и обеспечения стабильной генерации. Проект предполагает строительство станции с двумя блоками единичной мощности до 1,4 ГВт и, соответственно, общей мощностью до 2,8 ГВт. Это позволит также закрыть дефицит базовой мощности на юге страны. Планируемый срок реализации проекта ориентировочно составляет 10–11 лет с момента принятия решения о строительстве. Нужно учитывать, что атомная энергетика – сфера, обладающая высоким мультипликативным эффектом. Одно рабочее место при сооружении АЭС создает 10 высокотехнологичных рабочих мест в смежных областях. Только в ходе строительства планируется создать 8 тыс. рабочих мест, а в период эксплуатации работу на станции получат до 2 тыс. человек. Атомная энергетика – это и энергетический потенциал для дальнейшего индустриального развития страны. Сейчас многие важные инвестпроекты в Казахстане находятся на «паузе» как раз в силу дефицита стабильных энергомощностей. Поэтому крайне важно как можно скорее начать работу по планомерному развитию отечественной атомной энергетики. Тем более что для этого в Казахстане есть вся необходимая база. #строительство #АЭС #атомная энергетика