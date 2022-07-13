Сто секунд до катастрофы

Риск применения ядерного оружия сейчас оценивается выше, чем когда-либо – таково заключение Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Процесс завершен, но не тот

В новом исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) говорится, что девять стран, обладающих ядерным оружием, начинают активно модернизировать свой арсенал.

В начале года общее число ядерных боеголовок в мире составляло 12,7 тыс., из них 9,4 тыс. – активные и потенциально готовые к использованию. США и Россия при этом в совокупности обладают более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия, говорится в докладе. Другие семь ядерных государств либо разрабатывают и развертывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это. В частности, в прошлом году Великобритания заявляла о решении повысить лимит на запасы ядерных боеголовок, а Франция запустила программу разработки атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения.

Индия и Пакистан, по данным SIPRI, расширяют ядерный арсенал, а Израиль модернизирует его (власти страны официально не сообщали о наличии у Израиля ядерного оружия). Северная Корея уделяет прио­ритетное внимание своей военной ядерной программе, а Китай ведет работы по соору­жению 300 новых пусковых шахт, сообщают эксперты, ссылаясь на спутниковые снимки.

Между тем еще в прошлом году, по данным SIPRI, мир насчитывал более 13 тыс. боеголовок. И, казалось бы, ситуация принимает положительные тенденции к снижению опас­ного потенциала. К тому же 3 января 2022-го лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В тексте, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что страны ядерной пятерки считают своей ответственностью снижение стратегических рисков.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверж­даем, что ядерное вооружение – пока оно продолжает существовать – должно служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и пред­отвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение такого вооружения должно быть предотвращено. Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши нацио­нальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предот­вращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вес­ти конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в облас­ти безопасности», – указано в заявлении.

Однако февраль 2022 года все изменил. Достигнутые успехи как в области контроля над ядерным вооружением, так и в области ядерного разоружения сменились общемировым ощущением нависшей угрозы, которую теперь уже никто не может отрицать, как бы ни хотелось говорить только о мирном применении атома. А времена разгара холодной войны кажутся сейчас не столь сложными, как когда-то.

В SIPRI заявляют, что из-за ситуации в Украине диалог России и США по стратегической стабильности зашел в тупик, и ни одна из других ядерных держав больше не ведет переговоры о контроле над вооружением. Помимо этого, постоянные члены Совета Безопасности ООН (Китай, Россия, Франция, США и Велико­британия) не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а в переговорах по ядерной программе Ирана нет прогресса.

По словам эксперта SIPRI Ханса Кристенсена, «есть явные признаки» того, что процесс сокращения ядерных вооружений, который длился со времен окончания холодной войны, завершен.

Невозможный баланс

Если взглянуть на историю вопроса, то первыми за разработку атомной бомбы взялись ученые Третьего рейха. Однако немецкая ядерная программа была обречена на провал. Несмотря на успешное продвижение ученых, страна ввиду войны постоянно испытывала трудности с ресурсами. На поздних этапах исследования замедлялись постоянными эвакуация­ми. 23 апреля 1945-го разработки немецких ученых были захвачены в Хайгерлохе и вывезены в США. Первые испытания прошли уже 16 июля 1945 года, а меньше чем через месяц Соединенные Штаты впервые применили ядерное оружие, сбросив две бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Информация о европейских и американских разработках привела к началу подобных работ в СССР. Так завязалась холодная война, а появление вооружения, способного поставить точку в развитии человечества, ознаменовало начало новой эпохи.

Считается, что с этого момента вероятность глобального конфликта или новой мировой войны сведена к минимуму из-за возможности тотального уничтожения всей цивилизации. Но несмотря на подобные угрозы, ядерное оружие продолжает оставаться на вооружении ведущих стран мира. В определенной степени именно оно становится определяющим фактором международной дипломатии и геополитики. Наращивание потенциала одной из ядерных держав ведет к неминуемой гонке вооружений с целью уравновесить возможность ответа в случае нападения. В условиях сегодняшней международной повестки дня доверять ни парт­неру, ни врагу не представляется возможным, а значит, паритет в вопросе расширения ядерного потенциала становится также недостижим, как горизонт.

«Для Великобритании и Франции создание своего ядерного оружия было, скорее, доказательством своего научного и политического потенциала, а для Китая – возможностью войти в число сверхдержав. Как бы в мире ни относились к Индии и Пакистану, но проведение ими своих ядерных испытаний заставило всех сильно нервничать, как и информация о возможном наличии ядерного оружия в Израиле, Северной Корее и Иране. Но будем откровенны: ядерное оружие сегодня вызывает страх не только из-за стран третьего мира, но и из-за того, как ведут себя сегодня лидеры мировых сверхдержав, имеющих атомные бомбы, стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и иные средства доставки», – рассуждает на эту тему казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, предлагая альтернативу бесконечной гонке вооружений. Это путь, который после обретения независимости выбрал Казахстан.

«Некоторые особо одаренные «специалисты» часто пишут, что отказ от ядерного оружия был стратегической ошибкой Казахстана. Мол, если бы в стране осталось ядерное оружие, то «с нами бы считались и уважали». Мне кажется, что если бы Казахстан вдруг затормозил процесс передачи ядерного оружия, дислоцированного в республике, то последовали бы резкие шаги со стороны мировых сверхдержав, в том числе, возможно, и военные, тем более что респуб­лика не имела оперативного контроля над двумя дивизиями межконтинентальных баллистических ракет и дивизией стратегических бомбардировщиков Ту-160, ни кадров, способных обеспечить управление им», – писал Данияр Ашимбаев в Facebook.

Есть альтернатива

По мнению политолога, как раз отказ от ядерного оружия обеспечил постсоветскому Казахстану международный авторитет, гарантии безопаснос­ти, финансовой компенсации и дополнительный козырь в переговорах для улучшения казахстанско-американских деловых переговоров в области нефтяной и урановой промышленности. Таким образом, наша страна стала полноценным членом мирового сообщества, эффективно интегрировавшись в международную систему, и, что не менее важно, получила моральное право выступать с масштабными антиядерными и миротворческими инициативами, которые поместили Казахстан в самый эпицентр мировой политики.

К примеру, на фоне взаимных угроз о применении ядерного оружия Казахстан призвал разработать план по полному отказу от смертоносного арсенала всеми странами к 2045 году. Об этом министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди заявил в статье, опубликованной 18 июня.

«Военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», – отметил глава казахстанского внешнеполитического ведомства, указав, что наша страна имеет моральное право выступать с таким обращением, поскольку сама добровольно отказалась от статуса ядерной державы, избавившись от доставшегося в наследство от СССР ракетно-ядерного арсенала, четвертого по мощности в мире.

Мухтар Тлеуберди напомнил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал возможность применения ядерного оружия сегодня более реальной, «чем в самые мрачные дни холодной войны», поскольку по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок.

Уж полночь близится

В 1947 году журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» начал проект, который называется «Часы Судного дня». Периодически на обложке этого журнала публикуется изображение часов, показывающих время, оставшееся до полуночи. Это символи­ческая оценка напряженности международной обстановки и прогресса в развитии ядерного вооружения. А сама полночь – символический момент ядерного катаклизма. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии.

За 70-летнюю историю проекта стрелки часов меняли свое положение 25 раз, включая начальную установку на семь минут до полуночи в 1947 году. Во время Карибского кризиса (1962 год) мир был в двух шагах от ядерной войны. Тем не менее, так как кризис разрешился очень быстро (в течение 38 дней), часы не успели отреагировать, и их показания не изменились. С 1960 и по 1963 год часы показывали семь минут (в 1963-м это время было увеличено до двенадцати минут). Самым спокойным временем стал 1991-й – тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. В этот год СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков, а также сократить количество их носителей – баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.

Ну а в последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2018 и 2019 годах Часы Судного дня находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953-м после испытаний водородных бомб в США и СССР.

В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи – так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021-м. В январе 2022-го Часы Судного дня во второй раз в своей истории оказались на минимальной отметке в 100 секунд до времени, означающего гибель человечест­ва в глобальной катастрофе.

«Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом, мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи, – отметила глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон на специальной церемонии. – Военные доктрины, финансирование этой сферы и политические заявления увеличивают вероятность применения ядерного оружия. Именно такой сигнал посылают 100 секунд до полуночи. Ситуация опасная, изменчивая и нестабильная».

Эксперты продолжают сомневаться в том, что может развернуться полноценная ядерная война, но применение тактических ядерных зарядов на ограниченной территории вполне реально. Ведь ни одна из сторон конфликта, который сегодня занимает все мировые информационные источники, не заявляет о невозможности применения ядерного оружия первой: такой сценарий как ­вероятность рассматривается в доктринах военной безопас­ности и НАТО, и РФ. В этих условиях остается лишь верить, что стрелки часов никогда не достигнут символической полу­ночи.