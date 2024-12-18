На 40% снизили антимонопольщики стоимость парковки в аэропорту Актау

Стоимость парковки необоснованно была завышена с 300 до 500 тенге за время пребывания, превышающее 15 минут

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области выявил нарушение антимонопольного законодательства в деятельности арендатора автопарковки, расположенной на территории пассажирского терминала международного аэропорта Актау, сообщает Kazpravda.kz

Основанием для реагирования стало повышение стоимости парковки с 300 до 500 тенге за время пребывания, превышающее 15 минут.

«В ходе проверки было установлено, что передача автопарковки в аренду производилась без конкурсных процедур. Между тем, пассажирский терминал является социальным объектом, деятельность которого должна быть направлена на обеспечение конституционных прав граждан путем создания благоприятных условий для всех слоев населения, в том числе социально уязвимых», – говорится в официальном сообщении АЗРК.

По результатам антимонопольного реагирования стоимость услуг автопарковки снижена на 40%, до 300 тенге, добавили в агентстве.