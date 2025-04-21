Стоимость социально значимых продуктов будут регулировать в Мангистауской области

Потребительский рынок
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Сдерживание роста цен на социально значимые продукты остаётся одной из приоритетных задач в регионе

Фото: Акорда

Для этого в регионе реализуется целый комплекс мероприятий, охватывающий как пополнение стабилизационного фонда, так и контроль за торговыми надбавками, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам руководителя областного управления предпринимательства и торговли Пикира Сансызбаева, в прошлом году в рамках работы по стабилизации были сформированы запасы продовольствия: 4,4 тысячи тонн товаров, 9,5 тысячи литров продукции по 14 наименованиям и более 3,6 миллиона штук яиц. Эти меры были реализованы как через форвардные контракты, так и по так называемой «оборотной схеме».

В 2024 году регион заключил договоры с крестьянскими хозяйствами «Отбасы» и ТОО «Baystone» на поставку 5266 тонн овощной продукции для стабилизации цен на базовые продукты.

— С прошлого года поставки продуктов в торговые сети за счёт стабфонда стали унифицированными. На сегодняшний день на складах региона хранится: 24,8 тонны гречки, 33,2 тонны макарон, 10,7 тыс. литров подсолнечного масла, 60,1 тонны риса, 19,4 тонны сахара и 115,8 тонны соли. Общий объем — 253,2 тонны и 10,7 тыс. литров, — уточнил Сансызбаев.

В целях борьбы с необоснованным ростом цен в регионе действует комиссия по выявлению посреднических схем. С начала года проведено 21 заседание, в результате которых в отношении 62 предпринимателей составлены административные протоколы по статьям 193 и 204 КоАП РК.

Дополнительно подписаны 340 меморандумов с торговыми точками о снижении торговой надбавки на социально значимые продукты с 15% до 10%. С начала года проведено 125 сельхозярмарок, а в 53 населённых пунктах работают мониторинговые группы «Народный контроль». Также ведётся разъяснительная работа о запрете надбавок выше 15%, согласно Закону РК «О регулировании торговой деятельности».

Руководитель областного управления торговли и защиты прав потребителей Рауан Мухаев сообщил, что за три первых месяца 2025 года в ведомство поступило 486 обращений. В результате рассмотрения заявлений потребителям было возвращено более 1 миллиона тенге.

— В регионе зарегистрировано 43 торговых рынка: 17 — в Актау и 26 — в районах. Из них 35 функционируют на постоянной основе, включая 19 специализированных и 24 универсальных, также действуют 2 оптовых и 41 розничный рынок. Предельная торговая надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 15%. За нарушение этой нормы к ответственности по статье 204-4 КоАП привлечены 53 субъекта, общая сумма штрафов составила 108 130 тенге, — отметил Мухаев.

Помимо этого, за другие нарушения законодательства возбуждены административные дела в отношении 62 предпринимателей. Проведено 7 внеплановых проверок, 6 субъектов получили административные меры. Шесть продавцов оштрафованы на 125 824 тенге за отсутствие ценников и реализацию товаров по завышенной стоимости.

 

#цены #продукты #Мангистау #контроль

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