Бочки с бензином горели в Астане: от огня пострадали коттедж и общежитие

Жертв и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Пожар в Астане, в котором пострадало 2 здания, потушили в течение полутора часов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города.

Напомним, сегодня в 14:11 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов по улице Ер Косай.

Горели 8 бочек с бензином. Огонь охватил 300 квадратных метров кровли 2-этажного коттеджа и 500 квадратных метров кровли отдельно стоящего общежития.

74 огнеборца с привлечением 14 единиц техники потушили пожар в 15:47.

Жертв и пострадавших нет.