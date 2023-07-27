Бочки с бензином горели в Астане: от огня пострадали коттедж и общежитие
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Жертв и пострадавших нет.
Пожар в Астане, в котором пострадало 2 здания, потушили в течение полутора часов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города.
Напомним, сегодня в 14:11 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов по улице Ер Косай.
Горели 8 бочек с бензином. Огонь охватил 300 квадратных метров кровли 2-этажного коттеджа и 500 квадратных метров кровли отдельно стоящего общежития.
74 огнеборца с привлечением 14 единиц техники потушили пожар в 15:47.
Жертв и пострадавших нет.