Столичные огнеборцы «тушили пожар» в Нацмузее

Пожары
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В ходе учения был ликвидирован условный пожар площадью 200 кв.м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Огнеборцы ДЧС Астаны провели пожарно-тактическое учение в здании «Национального музея РК», передает Kazpravda.kz

В ходе учения был ликвидирован условный пожар площадью 200 кв. м., эвакуировано около 200 посетителей и персонал музея, также спасены два человека.

Целью таких учений является применение методов и приемов тушения пожаров в местах массового пребывания людей, проверка квалификации личного состава, определение обязательств руководителей зданий и пожаротушения.

В учении задействовано 37 человек личного состава и 6 единиц техники, рассказали в департаменте. 

#Астана #учения #пожар #Нацмузей

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