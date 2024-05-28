Столичные огнеборцы «тушили пожар» в Нацмузее

В ходе учения был ликвидирован условный пожар площадью 200 кв.м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Огнеборцы ДЧС Астаны провели пожарно-тактическое учение в здании «Национального музея РК», передает Kazpravda.kz

В ходе учения был ликвидирован условный пожар площадью 200 кв. м., эвакуировано около 200 посетителей и персонал музея, также спасены два человека.

Целью таких учений является применение методов и приемов тушения пожаров в местах массового пребывания людей, проверка квалификации личного состава, определение обязательств руководителей зданий и пожаротушения.

В учении задействовано 37 человек личного состава и 6 единиц техники, рассказали в департаменте.