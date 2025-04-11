Столичные спортсмены запустили патриотический челлендж «Моя история Победы»

День Победы
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Насихат Оркушпаева

В преддверии великого праздника — Дня Победы — спортсмены, тренеры и сотрудники подведомственных организаций Управления физической культуры и спорта города Астаны запустили патриотический челлендж «Моя история Победы», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инициатива приурочена к 80-летию Великой Победы и направлена на сохранение исторической памяти о героизме и самоотверженности наших предков.

В рамках челленджа спортсмены и тренеры на своих страницах в социальных сетях делятся семейными фотографиями и рассказывают истории своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

«Для нас важно, чтобы молодое поколение не только помнило подвиг своих предков, но и гордилось ими. Челлендж стал не только выражением благодарности ветеранам, но и напоминанием о том, как важно передавать историю своей семьи и страны молодому поколению.

Каждый пост сопровождается хештегами #МояИсторияПобеды #МеніңЖеңісТарихым #Жеңіске80Жыл #80летПобеды, чтобы объединить личные рассказы в единую цифровую летопись народной памяти», — отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта города Астаны Мадина Айткалиева.

В социальных сетях многие спортсмены и тренеры публикуют архивные снимки фронтовиков, письма с фронта, а также воспоминания, передающиеся в их семьях из поколения в поколение. Некоторые прочитали стихотворения, посвящённые своим дедушкам, другие записали видеоролики с рассказами о своих отцах и дедах.

Среди участников — внучка Героя Советского Союза, первого министра обороны независимого Казахстана, первого генерала армии, обладателя звания «Халық Қаһарманы» Сагадата Нурмагамбетова — Камила Нұрмағамбетова, тренер по спортивной гимнастике. Она поделилась историей своего дедушки — Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова.

Как отметили в столичном Управлении спорта, присоединиться к инициативе может каждый — достаточно поделиться историей своей семьи и стать частью патриотического челленджа, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

#Астана #победа #спортсмены #челлендж

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