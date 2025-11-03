Столичные спортсмены завоевали бронзу на Кубке мира по пара пулевой стрельбе

Спорт
124

Столичные спортсмены, представлявшие страну, стали бронзовыми призерами Кубка мира по пара пулевой стрельбе, передает официальный сайт акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

В Эль-Айне (Объединенные Арабские Эмираты) завершился Кубок мира по пара пулевой стрельбе, который проходил с 25 октября по 3 ноября. В знаковых соревнованиях в тройку лучших вошли спортсмены из Астаны Севда Алиева и Никита Ермаков, завоевавшие бронзовые медали.

Казахстанская пара выступила в программе упражнения P6 – комбинированной парной стрельбе из пневматического пистолета. В решающем этапе они сразились со сборной Ирана, одержали победу и достойно защитили честь страны.

Отметим, что в престижном турнире приняли участие 202 спортсмена из 38 стран мира, где соревновались лучшие снайперы мира.

