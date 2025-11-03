Столичные спортсмены, представлявшие страну, стали бронзовыми призерами Кубка мира по пара пулевой стрельбе, передает официальный сайт акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

В Эль-Айне (Объединенные Арабские Эмираты) завершился Кубок мира по пара пулевой стрельбе, который проходил с 25 октября по 3 ноября. В знаковых соревнованиях в тройку лучших вошли спортсмены из Астаны Севда Алиева и Никита Ермаков, завоевавшие бронзовые медали.

Казахстанская пара выступила в программе упражнения P6 – комбинированной парной стрельбе из пневматического пистолета. В решающем этапе они сразились со сборной Ирана, одержали победу и достойно защитили честь страны.

Отметим, что в престижном турнире приняли участие 202 спортсмена из 38 стран мира, где соревновались лучшие снайперы мира.