Столичные ТРЦ не будут работать до конца карантина – акимат
Решением Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан на период действия карантина и чрезвычайного положения на территории столицы приостановлена деятельность крупных торговых объектов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, центров семейного отдыха, универсальных и непродовольственных рынков, в том числе автомоек, станций технического обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба городского акимата, передает Kazpravda.kz.
"Министерство торговли и интеграции и Министерство здравоохранения приняли решение о внесении изменений в совместный приказ "Об утверждении рекомендаций по функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан".
Рекомендации, утвержденные совместным приказом Министерства торговли и интеграции и Министерства здравоохранения, не распространяются на территории, где действует режим карантина или где по решению акимов соответствующих территорий и постановлению главного государственного санитарного врача соответствующей территории введены дополнительные ограничительные мероприятия, вплоть до приостановления деятельности объектов", - говорится в информации.