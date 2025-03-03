Столичных меломанов приглашают на концерты камерной музыки

Фото: пресс-служба театра

Так, 9 марта на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой концерт «Посвящение любви» будет приурочен к весеннему женскому празднику, а 26 марта звезды классической музыки выступят с программой «Клавиши и струны для души».

Столичные ценители классики знают, что концерты из популярного цикла «Музыкальный альянс», автором которого является первая скрипка симфонического оркестра «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов, – это высокая культура исполнения, захватывающие программы ярких произведений и бесконечно талантливые артисты. Эти концерты пользуются большой любовью публики, и слушатели всегда с нетерпением ждут очередной встречи с прекрасным.

Так, 9 марта в концерте «Посвящение любви» на сцену театра выйдет Камерный оркестр «Астана Опера» под управлением кавалера Ордена «Курмет» маэстро Руслана Баймурзина. Вместе с Багдатом Абильхановым сольные партии исполнят хорошо известные казахстанские инструменталисты – заслуженный деятель Казахстана скрипачка Аида Аюпова и виолончелист Ермек Курманаев.

Признанному казахстанскому музыканту Ермеку Курманаеву уже доводилось сотрудничать с камерным оркестром театра в прошлом году, когда Багдат Абильханов приглашал артиста принять участие в концерте в рамках этого же проекта.

«Оркестр «Астана Опера» – замечательный коллектив, очень чуткий, всегда следует за солистом, и поэтому выступать с этой командой – всегда удовольствие. Что же касается самого театра, считаю, что «Астана Опера» входит в число самых лучших, красивейших театров мира, а его Камерный зал – это, безусловно, жемчужина, из множества концертных площадок нашей республики, даже сама атмосфера здесь призывает к тому, чтобы творить, создавать высокое искусство», – отметил Ермек Курманаев.

В рамках музыкального вечера, посвященного международному женскому дню, публику ожидают классические шедевры выдающихся композиторов разных эпох, такие как Адажио Т. Альбинони, Пасскалия Г.Ф. Генделя – Й. Хальворсена, «Размышление» Ж. Массне, Чардаш В. Монти, Испанский танец М. де Фальи, «Кафе 30-х годов» из цикла «История танго» А. Пьяццоллы и др. Изюминкой программы станут произведения из популярных кинофильмов – Танго из к/ф «Запах женщины» К. Гарделя, музыка из к/ф «Список Шиндлера» Дж. Уильямса, музыка из к/ф Cinema Paradiso Э. Морриконе. А также прозвучит сочинение «Жди меня» современного казахстанского автора Еркеша Шакеева.

«Вне всякого сомнения, камерно-ансамблевое исполнительство – это огромный пласт в мировой культуре. Нет ни одного композитора, который бы не писал для камерных составов, потому что этот жанр всегда очень интересен не только самому автору, но и, конечно же, артистам. Когда мы собираемся вместе, то создается некий творческий диалог, потому что нет ни одного исполнения, которое в точности повторилось бы когда бы то ни было. Поскольку у каждого человека свой характер, мышление, здесь также играет роль несходство отношений между людьми, поэтому, когда публика видит такого рода общение музыкантов на сцене, это всегда захватывает и завораживает», – говорит Ермек Курманаев.

А 26 марта Багдат Абильханов и Ермек Курманаев выступят в рамках музыкального вечера «Клавиши и струны для души» в составе коллектива Kazakh Quartet, куда также входят скрипач Еркебулан Сапарбаев и альтист Дархан Садвакасов. В тонкой интерпретации коллектива будет представлен Струнный квартет №2 ля минор, ор. 13, Ф. Мендельсона-Бартольди, а вместе c пианисткой Анарой Камельиновой музыканты исполнят Фортепианный квинтет фа минор С. Франка.

Ермек Курманаев рассказал о многолетней тесной дружбе и совместном творчестве с автором и идейным вдохновителем полюбившегося слушателям цикла Багдатом Абильхановым.