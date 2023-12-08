Столичных спортсменов-победителей чемпионата мира по киокушинкай-кан каратэ поздравляли в Астане

Столичных спортсменов, которые выиграли медали чемпионата мира по киокушинкай-кан каратэ, проходивший 24-26 ноября в Алматы, принял заместитель акима города Есет Байкен, передает официальный сайт акимата Астаны

Фото: с сайта акимата Астаны

Есет Байкен поздравил спортсменов с победами на чемпионате мира.

«Наши земляки, добившиеся успехов на международных аренах, повышают честь и статус страны перед мировым сообществом. Вы проявили высокое спортивное мастерство и порадовали всех своими достижениями на чемпионате мира по каратэ в Алматы.

Столичная сборная, успешно выступив, завоевала 8 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых медалей. Тем самым внесла большой вклад в завоевание общекомандной золотой медали сборной страны. Сразу 8 наших столичных каратистов стали чемпионами мира.

Здесь следует отметить и большую проделанную работу тренеров. Благодаря вашей тренерской работе наши спортсмены смогли показать настоящий пример упорства и мужества», - сказал заместитель акима города Есет Байкен.

Напомним, чемпионат мира, который проводится раз в 2 года, в этом году прошел в Алматы. Участие в нем приняли около 700 спортсменов, 35 сборных команд.

Казахстанская сборная достигла наивысшего показателя и заняла I место в общекомандном зачете.