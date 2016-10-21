Столичный акимат и Назарбаев Университет будут совместно развивать Астану
Акимат Астаны и Назарбаев Университет создадут рабочую группу по разработке совместных программ развития столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Вопросы взаимодействия в этом направления обсудили Асет Исекешев и президент вуза Шигео Катсу.
В частности, стороны договорились о совместном развитии медицинского кластера, подготовке специалистов, смарт-сити и других не менее важных направлений с привлечением преподавателей, ученых и специалистов Назарбаев Университета.