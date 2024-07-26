Арестован столичный комик Александр Меркуль

Суд
59
Гульмира Кунапия
корреспондент

За решеткой артист просидит 10 суток

Фото: instagram.com/merkul_standup?igsh=dzgzYWYxaHppNGUx

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении Александра Меркуля за совершение хулиганских действий (ч.1 ст. 434 КоАП), передает Kazpravda.kz

Из обстоятельств дела следует, что Александр Меркуль в социальных сетях Instagram и на YouTube-канале опубликовал видеозапись выступления в общественном месте, где выражался нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются показаниями правонарушителя, видеозаписью, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела. В суде Меркуль вину признал и ходатайствовал о применении штрафа.

Санкция ч.1 ст. 434 КоАП влечет к штрафу в размере 20 МРП либо адмарест на срок от 5 до 15 суток. Мера взыскания судом назначена с учетом степени и характера общественной опасности содеянного, поведения до и после совершения правонарушения.

Таким образом, постановлением суда правонарушитель Меркуль признан виновным в совершении адмправонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП, с назначением административного ареста на срок 10 суток, сообщили в пресс-службе суда.

#суд #арест #комик #брань #Меркуль

Популярное

Все
В Таразе открылся филиал российского университета
О первом акиме Астаны
До старта игр номадов осталось 44 дня
Cтатистика подтверждает: тревожность при перелетах испытывают примерно 85% населения
Мухтар Ауэзов и Каныш Сатпаев
Общественные объединения помогают сохранять национальные традиции
Каркаралинск готовится отметить юбилей
Не бойтесь совершать ошибки – они поправимы
Андрей Дронов заговорил на казахском, играя со сверстниками
Самые важные знания, любовь и заботу Альбина Юрченко обрела в приемной семье
Более 90 тонн мусора собрали улытаусцы за один день
Премия «Волонтер года-2024» будет присуждена по 15 номинациям
Местный бизнес будет в приоритете при проведении госзакупок
Дан старт строительству двух новых микрорайонов – «Астана» и «Байтерек» – в городе Тобыле
Ночь. Улица. Маньяк...
Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже
В Кызылорде презентован ряд объектов
Акварели Александра Листопаднего запечатлели прошлое и настоящее Петропавловска
Самая прекрасная пора
Выплачены компенсации, строится жилье
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Кто в ответе за чистоту?
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
Первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг» стартовал в Актау
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию

Читайте также

Приговор экс-главе «Казселезащиты» Кокрекбаеву отменили
Руководителя филиала «Аграрной кредитной корпорации» осудил…
Глава стройкомпании собирала деньги с дольщиков без разреше…
На 11 лет посадили бывшего директора завода в Петропавловске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]