Арестован столичный комик Александр Меркуль

Фото: instagram.com/merkul_standup?igsh=dzgzYWYxaHppNGUx

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении Александра Меркуля за совершение хулиганских действий (ч.1 ст. 434 КоАП), передает Kazpravda.kz

Из обстоятельств дела следует, что Александр Меркуль в социальных сетях Instagram и на YouTube-канале опубликовал видеозапись выступления в общественном месте, где выражался нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются показаниями правонарушителя, видеозаписью, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела. В суде Меркуль вину признал и ходатайствовал о применении штрафа.

Санкция ч.1 ст. 434 КоАП влечет к штрафу в размере 20 МРП либо адмарест на срок от 5 до 15 суток. Мера взыскания судом назначена с учетом степени и характера общественной опасности содеянного, поведения до и после совершения правонарушения.

Таким образом, постановлением суда правонарушитель Меркуль признан виновным в совершении адмправонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП, с назначением административного ареста на срок 10 суток, сообщили в пресс-службе суда.