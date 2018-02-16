​Столице – с любовью!

Раушан Шулембаева

В Алматинском метрополитене публике представили живопис­ные произведения и графические работы, а также скульптуру, керамику, изделия декоративно-прикладного искусства. Целью выставки, как рассказал декан факультета живописи, скульптуры и дизайна КазНАИ им. Т. Жургенова Бауыржан Байдилда, стали осмысление отечественного культурного наследия, определение тенденций и закономерностей развития искусства в современном Казахстане.

Организаторы уверены: 20-летний юбилей Астаны – прекрасный повод посвятить ей свое творчество и новые идеи. Художники постарались создать в метрополитене, хоть и на один день, атмосферу юной столицы, чудом расцветшей в бескрайней степи.

Они рассказывали об Астане как городе хайтека, техно и конструктивизма. Это сверкающий «Байтерек», взметнувшийся на 105 м ввысь, уникальный по художественному значению архитектурный ансамбль, где главная составляющая – «Акорда», резиденция Президента Казахстана…

Так, великолепному градо­строительному ансамблю посвятила свой пейзаж «Акорда. Вечереет» преподаватель КазНАИ, лауреат Государственной стипендии Первого Президента РК и премии «Дарын» Анар Абжанова. Другая ее работа показывает «Декабрьское утро» с хрустально-чистым небом Астаны. Несмотря на молодость, Анар – известный художник. Она стала одной из немногих казахстанских мастеров, чьи работы увидели посетители одного из крупнейших и популярнейших художественных музеев мира – Лувра.

Все произведения, показанные в метро, совершенно разные и безоговорочно прекрасны. Они понятны зрителю, искренни и одухотворены, потому что воспевают любимую столицу – Астану.

