Политика
Страны-гаранты Астанинского процесса обеспокоены активностью террористов
Анастасия Прилепская
Страны-гаранты Астанинского процесса переговоров по мирному урегулированию ситуации в Сирии (Иран, Россия и Турция) выразили в совместном заявлении обеспокоенность повышением активности террористической группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" и аффилированных с ней организаций в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Страны-гаранты подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, прежде всего Меморандума от 17 сентября 2018 года. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри зоны деэскалации и за ее пределами", – отмечено в совместном заявлении.

При этом гаранты подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат ан‑Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми СБ ООН.

Выражая убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, страны-гаранты подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Отметили в этой связи важность создания и созыва 30 октября 2019 года в Женеве Конституционного комитета при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата и во исполнение решений Конгресса национального сирийского диалога (КСНД) в Сочи.

Также страны-гаранты отметили необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории Сирии без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий. В целях улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства, наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

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