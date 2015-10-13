Стратегия Алматы Свежий выпуск 617

В ходе встречи Б. Байбек доложил о проводимой работе по социально-экономическому развитию города. В частности, принимаются меры по недопущению роста цен на основные продукты, созданию условий для организации эффективного учебного процесса, подготовке к отопительному сезону.

Также Б. Байбек проинформировал о подписании меморандума на общую сумму 10 млрд тенге, согласно которому алматинские предприятия будут поставлять свою продукцию для строительства объектов выставки ­«ЭКСПО-2017». Было отмечено, что подобный подход планируется и в отношении объектов предстоящей универсиады.

Кроме того, аким Алматы рассказал о работе по ликвидации последствий селя, сошедшего в июле текущего года. В частности, осуществлены соответствующие компенсационные выплаты, проведена расчистка территории, приняты меры по укреплению устья реки Каргалы.

Б. Байбек сообщил, что в рамках программы партии «Нур Отан» по противодействию коррупции в ближайшее время предусмотрено внед­рение практики публикации финансовых отчетов школ и больниц города.

Аким Алматы подчеркнул важность обратной связи с населением, а также доложил о действиях, направленных на обеспечение дальнейшего улучшения со­циально-экономических показателей, включая начало разработки Стратегии развития города до 2020 года.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.



