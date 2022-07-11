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Стрельба в Алматы: задержан вооруженный мужчина
Вооруженного мужчину задержали полицейские Алматы, передает Kazpravda.kz.
Вечером 10 июля очевидцы сообщили о стрельбе в микрорайоне Дарабоз Алатауского района Алматы.
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина разгуливает с огнестрельным оружием в руках, позднее его задержали полицейские.
"Около 22:00 часов поступило сообщение о вооруженном мужчине, который произвел два выстрела. Прибывшими сотрудниками полиции фигурант был обезврежен и задержан. По предварительным данным, на этот шаг мужчина решился в результате семейной ссоры. По данному факту начато досудебное расследование", – сообщила пресс-служба ДП Алматы.