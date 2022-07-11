Стрельба в Алматы: задержан вооруженный мужчина

Вооруженного мужчину задержали полицейские Алматы, передает Kazpravda.kz.

Вечером 10 июля очевидцы сообщили о стрельбе в микрорайоне Дарабоз Алатауского района Алматы.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина разгуливает с огнестрельным оружием в руках, позднее его задержали полицейские.

"Около 22:00 часов поступило сообщение о вооруженном мужчине, который произвел два выстрела. Прибывшими сотрудниками полиции фигурант был обезврежен и задержан. По предварительным данным, на этот шаг мужчина решился в результате семейной ссоры. По данному факту начато досудебное расследование", – сообщила пресс-служба ДП Алматы.



