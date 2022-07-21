Стремление к свету

В Северо-Казахстанской области, на родине Магжана Жумабаева, прошли памятные мероприятия, посвященные великому казахскому поэту.

Более полусотни школьников со всей страны собрались в IT-лицее имени Магжана Жумабаева, чтобы принять участие в научно-творческом конкурсе «Магжановские чтения». Конкурс проводился по трем номинациям – «Научный проект», «Выразительное чтение» и «Молодой акын».

Алихан Рахимбаев приехал в Петропавловск из Нур-Султана, чтобы прочитать свое стихо­творение о Магжане Жумабаеве, который всегда вдохновлял его.

– Мой кумир, – говорит он, – оценивал себя очень высоко. Он писал «Я – солнце, я – огонь». Но в этом не было эгоизма. Он просто знал себе цену, высоко ценил свое творчество. Я восхищаюсь Магжаном, поэтому написал в память о нем стихотворение «Аза жыр».

Полсотни стихотворений Магжана Жумабаева знает наизусть 12-летняя школьница из Талдыкоргана Адеми Нурмухамет:

– Магжан советовал не повторять его жизнь, которая была слишком трудной. Лучше стремиться к счастью, к свету. Меня тронули эти его слова.

Участники конкурса побывали на экскурсии в селе Сартомар, где родился поэт, возложили цветы к памятнику акына.

Творческий вечер, посвященный памяти Магжана Жумабаева, прошел в петропавловском арт-центре Qyzyljar. Здесь были представлены архивные документы, письма, фотографии и картины, так или иначе раскрывающие эпоху и личность поэта.

Директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова рассказала о документах, выявленных в рамках полной реабилитации жертв политических репрессий. Они были найдены в Национальном архиве и Специальном архиве КНБ. Большой интерес представляет переписка Магжана Жумабаева с Алиханом Бокейхановым.

– И у себя мы нашли уникальный документ, – сообщила Сауле Маликова.

Имеется в виду анкета, заполненная рукой самого поэта. Благодаря этому документу удалось уточнить некоторые биографические факты. Магжан, в частности, указал в этой анкете, что четыре года он учился в Омской учительской семинарии, окончил учебу в 1917 году, в 1918-м поступил в учительский институт, в 1923-м – в Московский институт литературы и искусства, но учебу не завершил, вернулся в Казахстан.

Согласно документам, политическая жизнь захватила поэта в переломном 1917-м. В декабре 1918 года Магжан Жумабаев приезжал в Кокшетау и проводил там собрания, на которых призывал местное население создавать армию «Алаш».

– Это говорит о том, что Магжан Жумабаев был не просто талантливым поэтом и писателем, но еще и человеком открытой души, который поднимал общественно значимые вопросы, помогал землякам, участвовал в общественно-политической жизни Казахстана, – отметила Сауле Маликова.

В 1921 году население Казах­стана страдало от голода. Магжан Жумабаев призывал государственные учреждения помогать людям. Из документов следует, что в Петропавловске и Кокшетау Магжан организовал столовые для голодающих детей.

В мае 1922 года на заседании чрезвычайной комиссии по борьбе с голодом впервые было подчеркнуто тяжелое положение казахских аулов, расположенных в Кокшетауском, Атбасарском и Петропавловском уездах. В постановление было включено предложение Магжана Жумабаева о том, что в составе комитета по оказанию помощи голодающим должен быть представитель казахской национальности.

11 июня 1922 года Магжан написал статью в газете «Мир труда», в которой отметил, что голод в казахской степи представляет угрозу для нации в целом.

Живя в Москве, Магжан Жумабаев написал манифест «Табалдырык» («Порог»), в котором отразилась единая позиция «Алаш» в сфере творческой дея­тельности. В этом манифесте утверждалось, в частности, что казахская литература не может существовать в отрыве от насущных проблем казахского народа, что она должна отражать философию нации.

...В конце 1937-го Магжан Жумабаев был арестован в Алма-Ате, расстрелян в марте 1938-го. Всего на четыре года он пережил своего отца, могила которого находится в старом парке Петропавловска. Где покоится прах поэта, увы, неизвестно. Но память о нем жива. Память Магжана бережно чтут на его родине.