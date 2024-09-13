Строить вместе гармоничное, справедливое, стабильное общество Статьи 13 сентября 2024 г. 4:27 48 Айгуль Турысбекова корреспондент Алматинского корпункта Обсуждение Послания Президента народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» прошло в алматинском Доме дружбы. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов, заместители Председателя АНК Юрий Шин и Лугмар Буларов, а также члены ассамблеи, представители республиканских этнокультурных объединений, общественных структур АНК и РОО «Ассамблея жастары». Марат Азильханов отметил важность реализации поручений, озвученных в Послании Главы государства. – Сегодня Справедливый Казахстан – это центральная консолидирующая общественная идея. Справедливость как равное распределение прав и ответственности определяет смысл всех направлений реформ, – подчеркнул Марат Азильханов. – Глава государства отметил такие важные маркеры формирования Справедливого Казахстана, как уровень правовой культуры граждан, новые модели поведения и новые ценности, обновление политической и общественной жизни, менталитета и культурного кода нации. Он обратил особое внимание на девятый приоритет Послания, посвященный утверждению в обществе идеологии закона и порядка. Одним из ключевых для общественной и межэтнической стабильности является проект нового Закона «О профилактике правонарушений», направленный на безопасность граждан. В этом законе заинтересованы и государство, и общество, и каждый казахстанец. Спикер также отметил, что Послание Главы государства стало четким политическим сигналом для тех, кто пытается нарушить нашу стабильность в сфере межэтнических отношений. Сегодня борьба с ними ведется системно, последовательно и настойчиво. – Здесь важно понимание, что принятие правовых мер и неотвратимость наказания для провокаторов – важный, но не самый главный фронт нашей общей работы. Каждый из нас может подписаться под словами Главы государства о том, что «в Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному», – подчеркнул зампред ассамблеи. По его словам, все направления работы АНК сведены в 13 общественных проектов, которые построены на принципе диалога и прямого общения с гражданами страны. Сегодня важна проактивная, четкая и ответственная гражданская позиция каждого члена ассамблеи по всем ключевым вопросам развития общества. Члены АНК выразили поддержку инициативе объявления 2025 года Годом рабочих профессий. Многие члены АНК сами являются людьми труда и на личном примере продвигают ценности трудолюбия и профессионализма. Также в Алматы прошла встреча лидеров молодежных организаций стран Центральной Азии. Мероприятие, по словам председателя РОО «Ассамблея жастары» Тимура Джумурбаева, нацелено на интеграцию и консолидацию молодежи, развитие навыков межкультурной коммуникации. Тимур Джумурбаев подчеркнул, что международная деятельность является одним из важных приоритетов в работе «Ассамблея жастары». Он, в частности, напомнил, что в этом году во время официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан молодежные организации двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве. Как отметил гость из Ашхабада, преподаватель Туркменского национального института мировых языков им. Довлетмаммета Азади Максат Буграев, встреча лидеров молодежных организаций в Алматы важна для укрепления связей и обмена лучшими практиками. – Важно изучать опыт коллег, понимать, как анализируются молодежные проекты, как продвигаются стартапы. Мы знаем, что в каждой стране молодежные организации имеют разный правовой статус, что также стоит учитывать, – подчеркнул он. #президент #обсуждение #молодежь #послание