Строительство более 200 домов началось в подтопленном Уилском районе

Фото: акимат Актюбинской области

Начали строить жилье в селе Каратал Уилского района. Для 173 домов выделили земельные участки. Аким области Асхат Шахаров встретился с местными жителями и представителями подрядных организаций, выполняющих строительные работы.

Во время наводнения в Каратале было затоплено 214 домов. Оставшаяся без жилья 41 семья обратилась в акимат с просьбой построить им дома в райцентре. Остальные владельцы аварийного жилья пожелали остаться в своем селе, где им также построят новые дома.

На строительство 173 домов в Каратале запланировано 4,5 млрд тенге. Земельные участки обеспечены инженерной инфраструктурой. Также здесь разместят новые здания детского сада и интерната взамен старых.

«Мы построим новый детский сад и интернат. Прежде всего, эти два объекта должны быть готовы к новому учебному году. Строительные компании, взявшие на себя эти проекты, должны выполнить работы в срок. Акиму района и его заместителям следует держать на контроле этот вопрос», — сказал Шахаров на встрече с жителями.

После этого аким области отправился в село Уил. Там он ознакомился с состоянием моста, смытого во время паводка. Строительство временного моста на въезде в село было завершено в начале мая.

Глава региона осмотрел и земельные участки в Уиле, где будет построено жилье для жителей сел Каратал и Екпетал, пострадавших от наводнения.

Всего там будет построено 102 дома. На эти цели выделят 3 млрд. тенге. На участках уже проложены инженерные коммуникации: электросети, водопровод и газ.