Строительство домов для пострадавших от паводков завершают в Уилском районе

Паводки , Строительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Во время паводка были разрушены водой 23 дома в селах Бестамак, Аккемер и Кемер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На прошлой неделе двум пострадавшим от паводка жителям села Кемер Уилского района Актюбинской области вручили ключи от новых домов. В ближайшее время справят новоселье и жители Уила, Бестамака и Аккемера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК

По словам акима Саралжинского сельского округа Марата Тажигалиева, благодаря господдержке строительные компании оперативно приступили к строительству жилья.

«Строить дома для пострадавших семей в Саралжинском сельском округе начали в июне, а сдали жилье в середине августа. Кроме того, в конце этой недели будут сданы еще 2 дома в селе Бестамак. В Аккемере ведется строительство 16 домов, сдать их планируется в конце этого месяца. В Саралжине и Бестамаке работает стройкомпания ТОО «Құрылыс», а в Аккемере – компания «Хаус Мастер». Строят дома качественно. На данный момент ведутся внутренние отделочные работы», - сообщил Тажигалиев.  

Во время паводка в Уилском районе было затоплено 328 домов, из них 307 признаны аварийными. 133 готовых дома в райцентре приобрели для жителей сел Каратал и Екпетал.

Всего в районе строится 172 дома. Ожидается, что дома сдадут в эксплуатацию в августе-сентябре этого года

По данным Ситуационного центра Министерства промышленности и строительства РК в Актюбинской области ведется строительство 500 домов, продолжается работа по приобретению и ремонту жилья. Так, на сегодня для пострадавших построено 178 домов, приобретено 495 домов, в 3 047 домах завершены ремонтные работы.

#паводки #пострадавшие #жилье #строительство

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