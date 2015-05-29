Свежий выпуск Стряхнув «музейную пыль»... Раиса ШУЛЕЕВА

Праздничные мероприятия собрали тысячи любителей искусства, живописи и старины. Так, в Музее искусств им. А. Кастеева и взрослые, и дети с огромным интересом интерактивно фотографировались на фоне баннеров с изображением музейных шедевров, в итоге становясь... «частью» самой картины. А в интерактивном плэнере в «Парке скульптуры» приняли участие, наверное, почти все посетители. Ведь организаторы пообещали работы каждого представить на выставке «Музей глазами посетителей». А лучшие произведения удостоятся специального приза!

Квест музея искусств «Найди копию» потребовал хорошего знания художественных жанров, картин, их авторов и расположения в залах Кастеевки. Поэтому, чтобы найти музейную «утку», посетителям пришлось обойти весь музей. Но награда того стоила. Ведь помимо приза в подарок были «добыты» знания по искусству зарубежных и казахстанских художников.

В этот же день прошла и акция «Ночь музеев». Она привлекла много молодежи, что и являлось одной из целей организаторов. Многие молодые папы и мамы пришли с детьми. Особенно понравились горожанам интерактивные мероприятия. Такие как «Чаепитие у Кунаевых», постановка-скетч «Eкiншi Би-аға» в мемориальных музеях Д. Кунаева и Г. Мусрепова.

Музей народных музыкальных инструментов в честь праздника подготовил удивительно красивый концерт старинных инструментов. А в заповеднике-музее «Иссык» разыграли грандиозный спектакль, посвященный сакским племенам, их традициям и обрядам. Завершился спектакль запус­ком разноцветных воздушных фонарей.

В это время в Музее искусств им. А. Кастеева этнокультурные центры Алматы провели самобытный концерт и накрыли щедрый дастархан с национальными угощениями. Отведав яств, люди спешили на мастер-класс по живописи и графике художников Юрия Тарлера и Александра Кравчука, специально приехавших на праздник из Нью-Йорка и Санкт-Петербурга. Школьницы Даша и ее подруга Сания оказались на удивление способными ученицами. Даже взрослые уступали им в мас­терстве. Неудивительно, что художники прочили обеим девочкам большое будущее.

Под занавес праздника состоялась экскурсия по Мемориальному дому-музею Абылхана Кастеева, которую провела дочь художника. А еще арт-дефиле, трайбл-танцы и веселое огненное шоу! Причем весь день вход во все музеи был бесплатным.