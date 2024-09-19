Студент колледжа ранил ножом преподавателя в Павлодаре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Студент павлодарского колледжа 2007 года рождения во дворе дома по улице Павлова нанес педагогу непроникающее ножевое ранение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление образования Павлодарской области

«Администрация колледжа согласно утвержденного алгоритма отреагировала на произошедшее ЧП. Педагогу оказана медицинская помощь, его состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.

По данному факту начато расследование. Студент задержан сотрудниками правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.