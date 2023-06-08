Студенток колледжа вовлекали в проституцию в Костанае

Студенток колледжа вовлекали в проституцию через социальные сети и мессенджеры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

39-летнюю костанайку установили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Костанайской области.

Сначала женщина заманивала студенток вакансией мастера массажа, а затем сообщала, что те будут оказывать интимные услуги за деньги.

Девушкам она обеспечивала личную охрану, подбор клиентов на различных съемных квартирах и обещала хорошие заработки за короткий срок.

В свой "бизнес" женщина сумела вовлечь более 10 девушек.

"Полицейские полностью установили механизм совершения преступлений и всех участников преступной ячейки, – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов. – В ходе обыска на съемных квартирах и местах проживания были изъяты личные вещи, телефоны, свыше 5 млн тенге и 8 тысяч российских рублей. Начато досудебное расследование по уголовной статье "Вовлечение в занятие проституцией".