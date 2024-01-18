Субсидии для теплиц

Такая финансовая поддержка стала возможной после ввода в Правила субсидирования растениеводства новой нормы, позволяющей фермерским теплицам претендовать на субсидирование расходов на электроэнергию, газ и уголь при выращивании овощей в период межсезонья.

Введение нормы стало следст­вием многочисленных обращений фермеров в отраслевое ведомство. Они жаловались на низкую рентабельность, а то и убыточность выращивания овощной продукции в закрытом грунте.

Для получения субсидий Комитетом технического регулирования и метрологии МТИ РК в короткие сроки был разработан национальный стандарт «Теплицы фермерские. Общие технические условия», вступивший в силу с 1 мая 2023 года. До конца минувшего года сертификаты соответствия нацстандарту получили 814 теплиц, еще 825 заявок находятся на рассмотрении.

По подсчетам экспертов, общий объем выплат в двух регионах составляет порядка 900 млн тенге. Подавляющее большинство получателей субсидий – владельцы фермерских теплиц.

В Туркестанской области общий объем выплат фермерским теплицам составил 565 млн тенге, в Шымкенте – 341,9 млн тенге. При этом в Туркестанской облас­ти из 112 получателей субсидий 106 – это фермерские теплицы, шесть – промышленные.

Согласно правилам, выплаты устанавливаются на один культурооборот по итогам полученных всходов при условии, что на квадратном метре прижилось не менее 95% высаженной рассады.

Повысить приживаемость рассады позволило внедрение новых технологий. Так, в Сары­агашском районе Туркестанской области создан уникальный производственный комплекс, специалисты которого уверяют, что растения, выращенные в нем из отборных семян, будут отличаться выносливостью и повышенной урожайностью.

Роботизированный комплекс занимает площадь в один гектар. Рассада томатов и огурцов нынче здесь взошла как на подбор. Теперь на очереди подготовка к получению рассады капусты и болгарского перца.

Кроме того, для поддержки теп­личных хозяйств отраслевым минис­терством в рамках инвестиционных субсидий внесены изменения в части увеличения доли с 25 до 30% при реализации проектов по строительству и расширению теп­личных комплексов. Изменения по выплате субсидий вступили в силу с 10 декабря 2023 года.

Туркестанская область лидирует в республике по объему теплиц. Они занимают в регионе площадь в 1 640 га. Возделыванием овощей под пленкой здесь занимается свыше 3 тыс. аграрных формирований. В прошлом году, по данным областного управления сельского хозяйства, сообща ими было выращено в закрытом грунте 116 тыс. тонн овощей.