Суд обязал восстановить сироту в очереди на жилье в Семее

Недвижимость , Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Двум братьям - воспитанникам интерната - выдали только одну однокомнатную квартиру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай решением суда был восстановлен в очереди на получение жилья сирота, который ранее был поставлен на учет вместе с братом-близнецом по одному номеру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

В период с 2001 по 2011 год оба брата воспитывались и обучались в школе-интернат для детей-сирот. Местные органы власти предоставили однокомнатную квартиру только одному из них, а второго признали членом семьи, что лишило его возможности получить жилье из госжилфонда.

Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции города отказал в удовлетворении просьбы второго брата о восстановлении его прав в очереди на жилье. В ответ на отказ, истец обратился в СМАС области Абай о восстановлении нарушенных прав.

Суд, рассмотрев дело, подчеркнул, что каждый ребенок-сирота имеет право на получение жилья из государственного жилищного фонда независимо от того, был ли он указан членом семьи или нет. Суд не принял аргумент о том, что истец якобы имеет жилье, так как договор аренды с ним не заключался, и квартира была выдана его брату.

Суд удовлетворил иск и обязал Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции Семея восстановить в постановке на учет на получение жилья детей, оставшихся без попечения родителей с 6 июня 2008 года.

Суд также предупредил, что в случае невыполнения решения в течение месяца со дня вступления в законную силу будут применены меры процессуального принуждения, добавили в Верховном суде РК.

#суд #жилье #нарушение #братья #сирота #близнецы

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