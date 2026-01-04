Делси Родригес временно возглавит Венесуэлу. Николас Мадуро не был объявлен отстраненным от должности, передало агентство AFP. Это потребовало бы проведения новых выборов в Венесуэле в течение 30 дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Ariana Cubillos/AP Photo/dpa/picture alliance

Верховный суд (ВС) Венесуэлы назначил бывшего исполнительного вице-президента Делси Родригес временным президентом. Судья Таня Д'Амелио озвучила соответствующее решение в субботу, 3 января.

По ее словам, "решение принято в связи с иностранной военной агрессией, имевшей место 3 января 2026 года, объектом которой стала Боливарианская Республика Венесуэла и целью которой было похищение конституционного президента Николаса Мадуро Мороса".

Новое назначение необходимо в условиях форс-мажора для "обеспечения административной непрерывности" работы государственных систем и "обороны нации", подчеркивается в заявлении ВС.

Как указали в суде, на Родригес возлагается функция "временного замещения".

Как уточнило агентство AFP, Мадуро не был объявлен отстраненным от должности. Это потребовало бы проведения новых выборов в течение 30 дней.

Родригес выразила готовность к занятию поста главы государства, сообщило агентство dpa. Однако после соответствующего заявления она продемонстрировала непоколебимую позицию по отношению к Мадуро.

"В этой стране есть только один президент, и его зовут Николас Мадуро Морос", - отметила Родригес в окружении министров и военных на заседании Национального совета обороны.

Армия США в ночь на 3 января 2026 года нанесла удары по столице Венесуэлы - Каракасу. Президент США Дональд Трамп заявил, что правитель Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой Силией Флорес были захвачены подразделением спецназа "Дельта" и вывезены из страны. В Венесуэле было объявлено чрезвычайное положение.

Американские власти предъявили Николасу Мадуро официальные обвинения в "наркотерроризме", контрабанде кокаина и хранении оружия. Как утверждал Минюст США, Мадуро "позволил процветать коррупции, которая подпитывалась кокаином, для собственной выгоды - и выгоды представителей правящего режима и членов его семьи".

США будут управлять Венесуэлой до "безопасного" и "надлежащего" перехода власти, заявил глава Белого дома на пресс-конференции. По словам Трампа, решение о будущем Боливарианской Республики будут принимать в Вашингтоне. Американский лидер заявил, что Родригес выразила готовность сотрудничать с Вашингтоном после операции по захвату правителя Венесуэлы и его супруги Силии Флорес.

Белый дом опубликовал фотографию Мадуро на борту корабля военно-морских сил США "Иводзима", который направлялся в Нью-Йорк.