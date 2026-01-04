Суд в Венесуэле назначил Родригес временным президентом

В мире
4

Делси Родригес временно возглавит Венесуэлу. Николас Мадуро не был объявлен отстраненным от должности, передало агентство AFP. Это потребовало бы проведения новых выборов в Венесуэле в течение 30 дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Ariana Cubillos/AP Photo/dpa/picture alliance

Верховный суд (ВС) Венесуэлы назначил бывшего исполнительного вице-президента Делси Родригес временным президентом. Судья Таня Д'Амелио озвучила соответствующее решение в субботу, 3 января.

По ее словам, "решение принято в связи с иностранной военной агрессией, имевшей место 3 января 2026 года, объектом которой стала Боливарианская Республика Венесуэла и целью которой было похищение конституционного президента Николаса Мадуро Мороса".

Новое назначение необходимо в условиях форс-мажора для "обеспечения административной непрерывности" работы государственных систем и "обороны нации", подчеркивается в заявлении ВС.

Как указали в суде, на Родригес возлагается функция "временного замещения".

Как уточнило агентство AFP, Мадуро не был объявлен отстраненным от должности. Это потребовало бы проведения новых выборов в течение 30 дней.

Родригес выразила готовность к занятию поста главы государства, сообщило агентство dpa. Однако после соответствующего заявления она продемонстрировала непоколебимую позицию по отношению к Мадуро.

"В этой стране есть только один президент, и его зовут Николас Мадуро Морос", - отметила Родригес в окружении министров и военных на заседании Национального совета обороны.

Армия США в ночь на 3 января 2026 года нанесла удары по столице Венесуэлы - Каракасу. Президент США Дональд Трамп заявил, что правитель Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой Силией Флорес были захвачены подразделением спецназа "Дельта" и вывезены из страны. В Венесуэле было объявлено чрезвычайное положение.

Американские власти предъявили Николасу Мадуро официальные обвинения в "наркотерроризме", контрабанде кокаина и хранении оружия. Как утверждал Минюст США, Мадуро "позволил процветать коррупции, которая подпитывалась кокаином, для собственной выгоды - и выгоды представителей правящего режима и членов его семьи".

США будут управлять Венесуэлой до "безопасного" и "надлежащего" перехода власти, заявил глава Белого дома на пресс-конференции. По словам Трампа, решение о будущем Боливарианской Республики будут принимать в Вашингтоне. Американский лидер заявил, что Родригес выразила готовность сотрудничать с Вашингтоном после операции по захвату правителя Венесуэлы и его супруги Силии Флорес.

Белый дом опубликовал фотографию Мадуро на борту корабля военно-морских сил США "Иводзима", который направлялся в Нью-Йорк.

#США #арест #Венесуэла #Николас Мадуро #Делси Родригес

Популярное

Все
Более 11 тыс. км дорог построят и отремонтируют в Казахстане в 2026 году
Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за нелетной погоды
Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине
Реконструкцию аэропорта Павлодара профинансируют за счет возвращенных активов
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
20 дронов запустили в небо в Актобе
Молодые солдаты творческого взвода дали клятву на верность родине
Трехэтажное здание сгорело в Астане
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Зампреда АРРФР освободили от должности
Масло из Макинска понравилось Европе
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Ключевой ориентир – человекоцентричность
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров

Читайте также

Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине
Землетрясение в Мексике: погибли не менее двух человек
Президент Венесуэлы захвачен – Трамп
В столице Венесуэлы прогремел ряд взрывов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]