Судьбоносное решение для народа: Аида Балаева о референдуме по строительству АЭС в Казахстане

Министр культуры и информации РК Аида Балаева проголосовала на избирательном участке № 164, расположенном в здании национальной академической библиотеки РК, сообщает Kazpravda.kz
Глава ведомства призвала казахстанцев воспользоваться своим конституционным правом. Отвечая на вопросы журналистов она отметила, что голосование на референдуме – гражданская ответственность каждого гражданина страны.
«Референдум - серьезная компания, где выносятся судьбоносное решение для народа. Конечно, это не политический вопрос, а скорее он больше имеет сугубо экономическую суть. Это очень серьезно и кардинально влияет на развитие страны. Я как гражданин республики с большой ответственностью пришла на этот избирательный участок, чтобы отдать свой голос. Думаю, что все граждане страны также ответственно отнесутся к данному событию», – подчеркнула министр.
Также Аида Балаева добавила, что референдум – важный инструмент демократии, который предлагает гражданам возможность напрямую участвовать в принятии решений. В связи с этим, процесс голосования должен проходить в рамках правового поля.
«Однозначно, в целом есть выборное законодательство и были определенные нарушения в информационном поле. Некоторые редакции получали уведомления и предупреждения. Отдельные из них нарушили закон в части разглашения социологических опросов. Масштабных нарушений зафиксировано не было, всю информационную кампанию можно охарактеризовать как очень активную, как сторонники и противники строительства АЭС проявляли интерес к этому вопросу и активно разъяснили и аргументировали свои позиции. Все происходит очень открыто. Мы видим, что в Казахстане сформировалось открытое общество, где каждый может выразить свое мнение и отношение. Сегодняшний референдум – тоже свидетельство больших кардинальных перемен в нашей стране, которые напрямую связаны с реформами главы государства», – заключила глава ведомства.