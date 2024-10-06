Судьбоносное решение для народа: Аида Балаева о референдуме по строительству АЭС в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Глава ведомства призвала казахстанцев воспользоваться своим конституционным правом. Отвечая на вопросы журналистов она отметила, что голосование на референдуме – гражданская ответственность каждого гражданина страны.

«Референдум - серьезная компания, где выносятся судьбоносное решение для народа. Конечно, это не политический вопрос, а скорее он больше имеет сугубо экономическую суть. Это очень серьезно и кардинально влияет на развитие страны. Я как гражданин республики с большой ответственностью пришла на этот избирательный участок, чтобы отдать свой голос. Думаю, что все граждане страны также ответственно отнесутся к данному событию», – подчеркнула министр.

Также Аида Балаева добавила, что референдум – важный инструмент демократии, который предлагает гражданам возможность напрямую участвовать в принятии решений. В связи с этим, процесс голосования должен проходить в рамках правового поля.