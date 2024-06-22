Судебное реформирование: реалии и перспективы

– Асламбек Амангельдинович, примите искренние поздравления с профессиональным праздником, который отмечается уже третий год подряд. Какое значение он имеет для судей?

– В первую очередь символично, что именно 24 июня было объявлено Днем судьи и работника суда. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1992 году в действовавший с первых дней независимости Закон «О судоустройстве Казахской ССР» внесены поправки об осуществлении правосудия только судом. В нем же отражено, что судами Республики Казахстан являются Верховный и местные суды (областные, городские, районные), а также вновь образованные военные суды.

Профессиональная деятельность судьи в период глубоких изменений в жизни страны и казахстанского общества на пути к построению демократического и правового государства, сохранению в обществе мира и стабильности играет все более значимую роль. Ведь разрешение споров и конфликтов – житейских или в сфере рыночных отношений требует от судьи высокого уровня знаний, опыта и безупречных человеческих и личных качеств.

Доверие к судебной власти зависит не только от работы судей, но и от эффективного функцио­нирования органов судебного администрирования, от добросовестного выполнения своих обязанностей каждым работником судебной системы. У нас общая цель и единая миссия – качественное отправление правосудия. Учреждение профессионального праздника является данью признательности судьям, работникам судов за их вклад в развитие конституционных основ, обеспечение законности, защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.

– Судебная реформа, озву­ченная Главой государства, набирает обороты. Что сейчас происходит в развитии судебной системы?

– Как отмечал Глава государства, соблюдение принципа верховенства права во всех сферах жизни должно стать фундаментом поступательного прогресса нашей страны. Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в защите своих прав, не сомневался в справедливости судов. Это один из главных постулатов в формировании Справедливого Казахстана. Поэтому проводимые реформы сосредоточены на повышении качества и уровня защиты прав граждан, расширении доступа к правосудию, обеспечении независимости и усилении ответственности судей.

По поручению Главы государства в Сенате образована рабочая группа по реформе судебной системы. Результатом первого этапа ее деятельности стали принятые Парламентом в марте прошлого года законодательные акты. Это довольно внушительный блок новелл.

Усилена роль апелляционной инстанции. С июля прошлого года апелляционные суды перестали возвращать дела. Теперь они сами ставят точку по правилам суда первой инстанции. Данная мера повысит ответственность судей обеих инстанций за принимаемое решение, а также позволит обеспечить единообразие судебной практики.

Для исключения инструментов давления на судей со стороны правоохранительных органов теперь негласные мероприятия в отношении судей могут быть проведены только с санкции Генерального прокурора, а не прокурора области, как было раньше. Кандидатов в судьи Верховного суда стали представлять в Сенат на альтернативной основе, то есть не менее двух.

С 1 января этого года внедрены элементы выборности председателей районных судов. Кандидатов на эти должности избирают сами судьи путем тайного голосования. Такие шаги повысят транспарент­ность процесса назначения судей, сделают систему карьерного роста прозрачной и понятной.

Высшему судебному совету переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей. В следующем месяце Академия правосудия передается от Верховного суда в ведение Высшего судебного совета, который будет всецело отвечать за подбор судейских кадров, повышение их квалификации, дальнейший карьерный рост и уход в почетную отставку.

В число задач гражданского судопроизводства наравне с законностью включена справедливость. Расширена подсудность суда присяжных. Отмечается рост таких дел более чем в два раза. С 1 января этого года введена возможность предоставления отсрочки по уплате госпошлины при подаче исков в суд.

Разумеется, нельзя утверждать, что проблемы обеспечения эффективной деятельности судов полностью решены. Соответствующая работа продолжается в тесном взаимодействии с депутатским корпусом.

По поручению Президента в целях повышения ответственности судей разработан новый механизм возбуждения дисцип­линарного производства. Он предусматривает проверку Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, в котором сказано о грубом нарушении судьей законности. По рекомендации Конституционного суда проработаны вопросы законодательного закрепления критериев грубого нарушения закона.

В рамках совершенствования работы Комиссии по качеству правосудия оптимизируем количество показателей оценки, упрощаем их понимание для судей. Одним из ключевых воп­росов является совершенствование кассационного пересмотра.

По поручению Главы государства провели консультации с предпринимательским и юридическим сообществом по воп­росу создания самостоятельной кассационной инстанции. По их итогам поддержана принципиально новая инстанционная модель судопроизводства с образованием в Астане трех самостоя­тельных кассационных судов: по уголовным, гражданским и административным делам. Их территориальная обособленность в столице тоже имеет свое логическое обоснование – эти суды и их судьи будут свободны от влияния местных элит.

Буквально вчера соответствующие поправки в Конституционный закон приняты на совместном заседании палат Парламента. Учитывая фундаментальный характер реформы, новые кассационные суды заработают с 1 июля следующего года.

Также в Парламенте находятся законопроекты, направленные на расширение сферы административной юстиции, введение «правительственного арбитража» и ряда других инициатив, конечной целью которых является повышение прав граждан на справедливое и доступное правосудие.

Важное значение имеют вопросы обеспечения конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе. От законного и обоснованного применения меры пресечения зависит достижение баланса между целями правосудия и правами человека. По международным стандартам содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом. УПК также предписывает избирать менее строгую меру пресечения, чем содержание под стражей.

Вместе с тем количество арестованных до суда остается высоким – около 11 тысяч лиц ежегодно. Из них только две трети приговариваются к реальному лишению свободы. Поэтому совместно с правоохранительными органами прорабатываем вопросы расширения практики применения альтернативных мер пресечения путем широкого использования электронных браслетов.

В рамках проведенной по поручению Главы государства ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов сделан анализ более 1 000 статей и 1 200 предложений. В результате разработан законопроект, направленный на усиление защиты прав граждан и предпринимателей, укрепление состязательности, оптимизацию и «дебюрократизацию» уголовного процесса. В настоящее время проект закона находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.

– В самом начале Вы говорили о мерах, которые принимаете, чтобы повысить качество отправления правосудия. Расскажите о них подробнее.

– В центре всех реализуемых инициатив находится человек. Нашим гражданам, бизнесу, инвесторам важны не столько наши реформы, сколько высокое качество отправления правосудия. Поэтому на системной основе актуализируем действую­щие и разрабатываем новые нормативные постановления Верховного суда по всем видам судопроизводства. За последние годы из 111 нормативных постановлений пересмотрели и скорректировали 42, то есть больше трети всего массива нормативных постановлений. Это очень важный участок нашей работы, который является действенным инструментом для обеспечения единообразия и стабильности судебной практики.

Значимым фактором, влияющим на формирование судебной практики, является личное участие председателей облсудов в апелляционном пересмотре. Специально для этого определили категории дел, где они обязаны председательствовать. Это общественно значимые, резонанс­ные дела, дела, рассмотренные судом присяжных, затрагивающие интересы инвесторов и другие.

Мы также возобновили личный прием граждан на площадке Верховного суда. Активизировали работу в этом направлении председателей всех областных и районных судов.

Организовали мои выезды в регионы для приема граждан на местах. Это позволяет мне лично узнать о проблемах в каж­дом конкретном регионе. За прошедшие полгода встретился с гражданами в Кокшетау, Караганде, Жезказгане, Туркестане, Усть-Каменогорске, Актау, Павлодаре и Атырау.

– На всех площадках положительные отзывы получают IT-сервисы судебной системы. Для пользователей работает очень удобный Судебный кабинет. А что еще нового стоит нам ожидать в этом направлении?

– Главой государства поставлена стратегическая задача – превратить Казахстан в IT-страну. И у нас есть чем гордиться: мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха. Заметный вклад внесла и судебная система. Наши цифровые сервисы получили признание как в стране, так и за рубежом.

Президент обратил особое внимание на технологии искусственного интеллекта.

В декабре 2023 года в эксплуа­тацию запущена «Цифровая аналитика судебной практики». Этот IT-сервис позволяет спрогно­зировать исход дела на основании загружаемых в систему исковых требований. Сейчас им могут пользоваться только судьи. Сформированный цифровыми помощниками прогноз­ по поступившему иску доводим до сведения истца в виде соответствующей справки. Это помогает им оценить шансы на успех, чтобы решить, продолжать ли судиться дальше либо искать компромисс.

Роботизирован процесс санк­ционирования постановлений судебных исполнителей об огра­ничении выезда за рубеж, вынесения судебных приказов о взыскании алиментов. Функцио­нируют и другие электронные сервисы и Smart-помощники, которые упрощают взаимодействие с судами и облегчают работу судей.

– Вы рассказали о большой работе, которую проводит Верховный суд. Судебная система становится более открытой. Почему это широко не освещается в СМИ?

– В современных условиях, когда стремительно развиваются инновационные технологии, изменяются и отношения в обществе – от повседневной жизни людей до перестройки бизнес-среды и параметров госуправления. Поэтому совершенствование деятельности органов государственной власти актуально как никогда. Иначе они попросту перестанут отвечать реалиям жизни и запросам общества.

Вместе с развитием общественных отношений и правовой культуры возникают и новые требования к нашей судебной системе. Преобразования, как вы видите, активно идут, и общество справедливо продолжает требовать улучшений. Но чтобы внедрить любые преобразования и увидеть эффект, нужны время и очень кропотливая работа. Поэ­тому мы сейчас занимаемся и большими идеями, и «тонкой настройкой» уже введенных нововведений и новелл.

Что касается ваших слов о широком освещении нашей работы, то сам я не сторонник этого. Общество и наши граждане дадут свою объективную оценку. Полагаю, это не должно быть нашей самоцелью. Отчасти это, скорее, ваша задача, имею в виду СМИ.

Наша же цель – на деле добиться реального результата: доверия обычных граждан, предпринимателей и инвесторов к казахстанскому правосудию. Чтобы, выходя из зала суда, каждый из них нашел законность и справедливость в судебных актах наших судей.