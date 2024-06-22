Судебное реформирование: реалии и перспективы Общество 22 июня 2024 г. 6:00 10 Беседовала Кадиша Ныгмет В преддверии Дня судьи и работника суда о модернизации судебной системы страны нам рассказал председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев фото Верховного суда РК – Асламбек Амангельдинович, примите искренние поздравления с профессиональным праздником, который отмечается уже третий год подряд. Какое значение он имеет для судей? – В первую очередь символично, что именно 24 июня было объявлено Днем судьи и работника суда. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1992 году в действовавший с первых дней независимости Закон «О судоустройстве Казахской ССР» внесены поправки об осуществлении правосудия только судом. В нем же отражено, что судами Республики Казахстан являются Верховный и местные суды (областные, городские, районные), а также вновь образованные военные суды. Профессиональная деятельность судьи в период глубоких изменений в жизни страны и казахстанского общества на пути к построению демократического и правового государства, сохранению в обществе мира и стабильности играет все более значимую роль. Ведь разрешение споров и конфликтов – житейских или в сфере рыночных отношений требует от судьи высокого уровня знаний, опыта и безупречных человеческих и личных качеств. Доверие к судебной власти зависит не только от работы судей, но и от эффективного функционирования органов судебного администрирования, от добросовестного выполнения своих обязанностей каждым работником судебной системы. У нас общая цель и единая миссия – качественное отправление правосудия. Учреждение профессионального праздника является данью признательности судьям, работникам судов за их вклад в развитие конституционных основ, обеспечение законности, защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц. – Судебная реформа, озвученная Главой государства, набирает обороты. Что сейчас происходит в развитии судебной системы? – Как отмечал Глава государства, соблюдение принципа верховенства права во всех сферах жизни должно стать фундаментом поступательного прогресса нашей страны. Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в защите своих прав, не сомневался в справедливости судов. Это один из главных постулатов в формировании Справедливого Казахстана. Поэтому проводимые реформы сосредоточены на повышении качества и уровня защиты прав граждан, расширении доступа к правосудию, обеспечении независимости и усилении ответственности судей. По поручению Главы государства в Сенате образована рабочая группа по реформе судебной системы. Результатом первого этапа ее деятельности стали принятые Парламентом в марте прошлого года законодательные акты. Это довольно внушительный блок новелл. Усилена роль апелляционной инстанции. С июля прошлого года апелляционные суды перестали возвращать дела. Теперь они сами ставят точку по правилам суда первой инстанции. Данная мера повысит ответственность судей обеих инстанций за принимаемое решение, а также позволит обеспечить единообразие судебной практики. Для исключения инструментов давления на судей со стороны правоохранительных органов теперь негласные мероприятия в отношении судей могут быть проведены только с санкции Генерального прокурора, а не прокурора области, как было раньше. Кандидатов в судьи Верховного суда стали представлять в Сенат на альтернативной основе, то есть не менее двух. С 1 января этого года внедрены элементы выборности председателей районных судов. Кандидатов на эти должности избирают сами судьи путем тайного голосования. Такие шаги повысят транспарентность процесса назначения судей, сделают систему карьерного роста прозрачной и понятной. Высшему судебному совету переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей. В следующем месяце Академия правосудия передается от Верховного суда в ведение Высшего судебного совета, который будет всецело отвечать за подбор судейских кадров, повышение их квалификации, дальнейший карьерный рост и уход в почетную отставку. В число задач гражданского судопроизводства наравне с законностью включена справедливость. Расширена подсудность суда присяжных. Отмечается рост таких дел более чем в два раза. С 1 января этого года введена возможность предоставления отсрочки по уплате госпошлины при подаче исков в суд. Разумеется, нельзя утверждать, что проблемы обеспечения эффективной деятельности судов полностью решены. Соответствующая работа продолжается в тесном взаимодействии с депутатским корпусом. По поручению Президента в целях повышения ответственности судей разработан новый механизм возбуждения дисциплинарного производства. Он предусматривает проверку Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, в котором сказано о грубом нарушении судьей законности. По рекомендации Конституционного суда проработаны вопросы законодательного закрепления критериев грубого нарушения закона. В рамках совершенствования работы Комиссии по качеству правосудия оптимизируем количество показателей оценки, упрощаем их понимание для судей. Одним из ключевых вопросов является совершенствование кассационного пересмотра. По поручению Главы государства провели консультации с предпринимательским и юридическим сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции. По их итогам поддержана принципиально новая инстанционная модель судопроизводства с образованием в Астане трех самостоятельных кассационных судов: по уголовным, гражданским и административным делам. Их территориальная обособленность в столице тоже имеет свое логическое обоснование – эти суды и их судьи будут свободны от влияния местных элит. Буквально вчера соответствующие поправки в Конституционный закон приняты на совместном заседании палат Парламента. Учитывая фундаментальный характер реформы, новые кассационные суды заработают с 1 июля следующего года. Также в Парламенте находятся законопроекты, направленные на расширение сферы административной юстиции, введение «правительственного арбитража» и ряда других инициатив, конечной целью которых является повышение прав граждан на справедливое и доступное правосудие. Важное значение имеют вопросы обеспечения конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе. От законного и обоснованного применения меры пресечения зависит достижение баланса между целями правосудия и правами человека. По международным стандартам содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом. УПК также предписывает избирать менее строгую меру пресечения, чем содержание под стражей. Вместе с тем количество арестованных до суда остается высоким – около 11 тысяч лиц ежегодно. Из них только две трети приговариваются к реальному лишению свободы. Поэтому совместно с правоохранительными органами прорабатываем вопросы расширения практики применения альтернативных мер пресечения путем широкого использования электронных браслетов. В рамках проведенной по поручению Главы государства ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов сделан анализ более 1 000 статей и 1 200 предложений. В результате разработан законопроект, направленный на усиление защиты прав граждан и предпринимателей, укрепление состязательности, оптимизацию и «дебюрократизацию» уголовного процесса. В настоящее время проект закона находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. – В самом начале Вы говорили о мерах, которые принимаете, чтобы повысить качество отправления правосудия. Расскажите о них подробнее. – В центре всех реализуемых инициатив находится человек. Нашим гражданам, бизнесу, инвесторам важны не столько наши реформы, сколько высокое качество отправления правосудия. Поэтому на системной основе актуализируем действующие и разрабатываем новые нормативные постановления Верховного суда по всем видам судопроизводства. За последние годы из 111 нормативных постановлений пересмотрели и скорректировали 42, то есть больше трети всего массива нормативных постановлений. Это очень важный участок нашей работы, который является действенным инструментом для обеспечения единообразия и стабильности судебной практики. Значимым фактором, влияющим на формирование судебной практики, является личное участие председателей облсудов в апелляционном пересмотре. Специально для этого определили категории дел, где они обязаны председательствовать. Это общественно значимые, резонансные дела, дела, рассмотренные судом присяжных, затрагивающие интересы инвесторов и другие. Мы также возобновили личный прием граждан на площадке Верховного суда. Активизировали работу в этом направлении председателей всех областных и районных судов. Организовали мои выезды в регионы для приема граждан на местах. Это позволяет мне лично узнать о проблемах в каждом конкретном регионе. За прошедшие полгода встретился с гражданами в Кокшетау, Караганде, Жезказгане, Туркестане, Усть-Каменогорске, Актау, Павлодаре и Атырау. – На всех площадках положительные отзывы получают IT-сервисы судебной системы. Для пользователей работает очень удобный Судебный кабинет. А что еще нового стоит нам ожидать в этом направлении? – Главой государства поставлена стратегическая задача – превратить Казахстан в IT-страну. И у нас есть чем гордиться: мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха. Заметный вклад внесла и судебная система. Наши цифровые сервисы получили признание как в стране, так и за рубежом. Президент обратил особое внимание на технологии искусственного интеллекта. В декабре 2023 года в эксплуатацию запущена «Цифровая аналитика судебной практики». Этот IT-сервис позволяет спрогнозировать исход дела на основании загружаемых в систему исковых требований. Сейчас им могут пользоваться только судьи. Сформированный цифровыми помощниками прогноз по поступившему иску доводим до сведения истца в виде соответствующей справки. Это помогает им оценить шансы на успех, чтобы решить, продолжать ли судиться дальше либо искать компромисс. Роботизирован процесс санкционирования постановлений судебных исполнителей об ограничении выезда за рубеж, вынесения судебных приказов о взыскании алиментов. Функционируют и другие электронные сервисы и Smart-помощники, которые упрощают взаимодействие с судами и облегчают работу судей. – Вы рассказали о большой работе, которую проводит Верховный суд. Судебная система становится более открытой. Почему это широко не освещается в СМИ? – В современных условиях, когда стремительно развиваются инновационные технологии, изменяются и отношения в обществе – от повседневной жизни людей до перестройки бизнес-среды и параметров госуправления. Поэтому совершенствование деятельности органов государственной власти актуально как никогда. Иначе они попросту перестанут отвечать реалиям жизни и запросам общества. Вместе с развитием общественных отношений и правовой культуры возникают и новые требования к нашей судебной системе. Преобразования, как вы видите, активно идут, и общество справедливо продолжает требовать улучшений. Но чтобы внедрить любые преобразования и увидеть эффект, нужны время и очень кропотливая работа. Поэтому мы сейчас занимаемся и большими идеями, и «тонкой настройкой» уже введенных нововведений и новелл. Что касается ваших слов о широком освещении нашей работы, то сам я не сторонник этого. Общество и наши граждане дадут свою объективную оценку. Полагаю, это не должно быть нашей самоцелью. Отчасти это, скорее, ваша задача, имею в виду СМИ. Наша же цель – на деле добиться реального результата: доверия обычных граждан, предпринимателей и инвесторов к казахстанскому правосудию. Чтобы, выходя из зала суда, каждый из них нашел законность и справедливость в судебных актах наших судей. #суд #реформы #правосудие #День судьи #Асламбек Мергалиев