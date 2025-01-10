Сугроб помешал астанчанину угнать автомобиль
117
Злоумышленник застрял в сугробе
18-летний житель столицы во время прогулки заметил автомобиль с незапертыми дверями во дворе одного из ЖК и угнал его, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД
Однако далеко уехать ему не удалось: всего через 400 метров злоумышленник застрял в сугробе и не смог выбраться. Оставив машину, он скрылся с места происшествия.
«Утром автовладелец обнаружил отсутствие своего авто на привычном месте и обратился в полицию. Стражи порядка установили личность угонщика, чьи действия попали на камеры видеонаблюдения», – рассказали стражи порядка, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело.