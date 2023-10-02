Супругов подозревают в поставке наркотиков в увеселительные заведения Астаны

В Астане супругов подозревают в распространении наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП столицы.

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Астаны

Столичные полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023» установили молодую пару, поставлявшую наркотики в увеселительные заведения.

В автомашине Mercedes-Benz астанчанки изъяты более 200 граммов мефедрона, фасовочная тара и приспособления для расфасовки наркотических средств.

По месту жительства супругов, в квартире по улице Бектурова, в кухонном шкафу обнаружена сумка более чем с 350 граммами мефедрона.

Всего изъято 558 граммов синтетического наркотика или более 2 тысяч разовых доз.

Проводится досудебное расследование. Один из подозреваемых водворен в ИВС.