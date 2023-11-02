Супружескую пару осудили за создание финпирамиды в Алматинской области

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В пресс-службе АФМ сообщили о вынесенном приговоре организаторам финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Kazpravda.kz.

Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли деньги порядка 3 тысяч вкладчиков. Таким образом они причинили им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.

Отмечается, что для обеспечения возврата денег потерпевшим, в ходе расследования арестовано имущество общей стоимостью 1,2 млрд тенге и сумма в размере 129 млн тенге.