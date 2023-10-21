Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT

По счастливой случайности никто не пострадал, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Установка, предназначенная для забивки свай, обрушилась сегодня на легковой автомобиль по улице Сагынак в районе БЦ «Пекин палас» в Астане, где ведется строительство LRT.

Установка угодила прямо на капот припаркованной близ стройки машины.

По словам очевидцев, в момент падения сваебоя водитель ненадолго вышел из машины, что и спасло его жизнь.

Фото с места события опубликовано в соцсетях.

Астана LRT – проект надземного лёгкого метрополитена.

В феврале 2023 года аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что LRT достроят до конца 2024 года.