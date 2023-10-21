Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

По счастливой случайности никто не пострадал, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Установка, предназначенная для забивки свай, обрушилась сегодня на легковой автомобиль по улице Сагынак в районе БЦ «Пекин палас» в Астане, где ведется строительство LRT.

Установка угодила прямо на капот припаркованной близ стройки машины.

По словам очевидцев, в момент падения сваебоя водитель ненадолго вышел из машины, что и спасло его жизнь.

Фото с места события опубликовано в соцсетях.

Астана LRT – проект надземного лёгкого метрополитена.

В феврале 2023 года аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что LRT достроят до конца 2024 года.

#Астана #LRT

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