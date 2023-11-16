Свет и тепло без перебоев

Весной текущего года ряд отечественных предприятий сферы ЖКХ подали заявки на увеличение тарифов. Обращения поступили в Комитет по регулированию естественных монополий Миннац-экономики в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».

По данным ведомства, нынешнее состояние инфраструктуры коммунального хозяйства республики требует обновления для того, чтобы бесперебойно обеспечивать казахстанцев теплом, электроэнергией, водой и другими услугами. Кроме того, в данной отрасли наблюдается отток квалифицированных специалистов, у которых годами не повышалась заработная плата.

По мнению руководителя экспертной группы по энергетике при НПП «Атамекен» Жакыпа Хайрушева, тарифы на коммунальные услуги должны быть не высокими или низкими, а справедливыми. Они должны покрывать затраты энергопроизводящих предприятий, при этом не быть накладными для населения, а также малого и среднего бизнеса.

– У нас действует система дифференцированных тарифов на электроэнергию: высоких – для бюджетных организаций, низких – для индивидуальных потребителей, – напомнил Жакып Хайрушев. – Но она не дает должного эффекта. Необходимо уравнять данные тарифы, и тогда мы получим экономию бюджетных средств. На сэкономленные деньги можно построить социальные объекты – школы, больницы, детские сады, а также субсидировать коммунальные расходы социально уязвимых слоев населения в рамках механизма адресной поддержки.

Эксперт считает необходимым одновременно снизить тарифы для сектора МСБ. Такая мера позволит удешевить производство товаров и услуг, уменьшить темпы инфляции, даст мультипликативный эффект в экономике. Причем повышение тарифов для населения должно происходить поэтапно. Как было сделано в Уральске в виде эксперимента. Там установили одинаковые тарифы для бюджетных организаций и населения. По решению акимата города сэкономленные средства направят на адресную поддержку малоимущих семей.

В свою очередь глава Совета ветеранов-энергетиков Казахстанской электроэнергетической ассоциации Советхан Нурпеисов констатировал, что любое удорожание коммунальных услуг негативно отражается не только на социальном самочувствии граждан, но и развитии экономики.

– Другое дело, когда тариф становится инвестиционным инструментом, позволяющим развивать энергетику, строить и модернизировать электростанции, – отметил Советхан Сейткалиевич. – Если это обосновано, доказано расчетами специалистов, имеется прогноз, что будет весомый результат, тогда нет вопросов, повышайте тарифы. Но прежде чем внедрять столь непопулярную меру, нужно провести разъяснительную работу среди населения. А то у нас чиновники любят в тиши кабинетов принимать решения по животрепещущим проблемам, ни с кем не советуясь, что вызывает справедливое возмущение казахстанцев.

По словам ветерана, энергетика – стратегически важная отрасль, на ее развитие Правительство могло бы выделять бюджетные средства по целевому назначению. То есть не стоит надеяться, что только увеличение тарифов поможет улучшить нынешнюю тяжелую ситуацию в сфере ЖКХ. В целом государство должно уделить самое серьезное внимание проблемам энергетического комплекса. Чтобы обеспечить растущие потребности экономики и населения в электроэнергии, нужно строить новые предприятия. Большинство электростанций у нас введено в строй еще в советское время, они устарели, требуется их полная замена. А для этого необходимы громадные инвестиции.

С мнением коллеги согласен эксперт энергетической отрасли, доктор технических наук Калкаман Сулейменов. По его словам, оборудование отечественных электростанций находится в плачевном состоянии.

– В 90-е годы все промышленные предприятия республики получали дешевую электроэнергию, – напомнил профессор. – В результате на энергоисточниках накопилась, грубо говоря, «усталость» как металла, так и технологий. Теперь приходится «героически» преодолевать эти трудности. Нужно срочно вкладывать средства не только в реновацию оборудования, но и создание новых генерирующих мощностей. Поэтому я, как специалист, неоднократно бывавший на электрических и тепловых станциях и знающий проблему изнутри, выступаю за повышение тарифов.

Калкаман Айтбаевич отметил, что программа «Тариф в обмен на инвестиции» уже действовала в Казахстане с 2009 по 2015 годы. Тогда ряду электростанций удалось обновить оборудование, провести капитальный ремонт. Сократилось число аварийных ситуаций на сетях и производственных объектах. Теперь нужно повторить пройденный путь и привести энергетику в нормальное состояние. Если граждане хотят бесперебойно получать свет и тепло, за это надо платить. Другого механизма инвестирования в отрасль, кроме тарифного, к сожалению, нет.

В то же время эксперт считает нужным установить жесткий контроль в вопросе целевого использования средств, направляемых на ремонт и модернизацию энергообъектов.