Свежего воздуха дайте глоток! Свежий выпуск 8 декабря 2022 г. 1:11 Марина Демченко Все ли недропользователи и промышленные гиганты выполняют возложенные на них обязательства по решению экологических проблем? Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК проинформировал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов. К примеру, Атырауский нефтеперерабатывающий завод является одним из основных источников загрязнения воздуха в Атырау. Доля предприятия в нанесении такого ущерба составляет 46,5%. Как сообщил Зулфухар Жолдасов, компания получила экологическое разрешение на эмиссию в окружающую среду на 2023 год (с условием сокращения нормативов выбросов на 5,6%) порядка 18,4 тыс. – 19,5 тыс. тонн. Согласно нацпроекту «Жасыл Қазақстан», предприятие до 2025-го обязалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 25%, то есть до 15 тыс. тонн. По словам спикера, департамент экологии по Атырауской области за последние три года 11 раз проверял компанию, причем четыре проверки прошли в этом году. Основные нарушения, выявленные в ходе контроля, касаются превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов и осуществления эмиссии в окружающую среду без экологического разрешения в результате сжигания газа в факелах. По итогам проверок нынешнего года предприятию выставлен штраф на общую сумму более 40 млн тенге. Выявлено систематическое (свыше трех раз) превышение нормативов эмиссий на четырех установках предприятия. В результате материалы административного производства направлены в суд. Зулфухар Жолдасов сообщил также, что ТОО «АНПЗ» обязалось выполнить четыре мероприятия, включенных в «Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Атырауской области», и осуществляет их согласно установленным срокам. – Металлургический комплекс «АрселорМиттал Темиртау» является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Темиртау, доля его «вклада» превышает 86%. В 2021-м предприятие получило экологическое разрешение на эмиссию в окружающую среду на 2022 год с условием сокращения нормативов эмиссий на 25%, – доложил спикер. По его словам, на следующий год предприятие экологического разрешения не получило. Заявка компании находится на рассмотрении комитета. – Ежегодно «АрселорМиттал» является объектом экологического контроля. Только за 9 месяцев 2022 года территориальным департаментом экологии в отношении компании проведено семь внеплановых проверок. По их результатам выявлены нарушения экологического законодательства, а именно: сверхнормативные выбросы неорганической пыли, неисполнение ранее выданных предписаний, неэффективные меры по улавливанию отходящих газов, а также некачественная работа очистных сооружений, – пояснил Зулфухар Жолдасов. По его словам, на компанию «АрселорМиттал Темиртау» наложены штрафы на общую сумму 5,8 млрд тенге. Это решение обжаловано компанией, дело находится на рассмотрении в суде. Спикер добавил, что территориальный департамент экологии инспектирует отдельные цеха комбината. Направлены иски на приостановление эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов, ряда установок грохочения, хвостохранилищ № 2 и № 3, накопителя золы и шлама, дробильно-сортировочного комплекса. Зулфухар Жолдасов напомнил, что согласно нацпроекту «Жасыл Қазақстан» компания «АрселорМиттал Темиртау» обязана сократить выбросы на 30% до 2025 года, и Минэкологии придерживается принципиальных позиций по достижению предприятием данного показателя. Между тем установлено, что не исполняются семь мероприятий «Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем Карагандинской области». Имеются факты неоднократного переноса природоохранных мероприятий, таких как реконструкция электрофильтра и системы очистки. Минэкологии в рамках своей компетенции принимает систематические меры. – Сейчас бизнес уловил изменение общественного настроения в сторону «зеленых» отраслей, – признал представитель Минэкологии. – Если раньше вопросы воздействия деятельности компаний на экологию были в меньшем приоритете, то в современном обществе, наоборот, природоохранные риски оказывают влияние на репутацию бизнеса. Вместе с тем, согласно результатам экологического мониторинга, из 45 промышленных городов и мегаполисов республики в девяти регистрируется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Это города Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент. В начале текущего года из списка был исключен Жезказган, перешедший в разряд городов со средним загрязнением.