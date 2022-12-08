Свежего воздуха дайте глоток!

Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК проинформировал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов.

К примеру, Атырауский нефтеперерабатывающий завод является одним из основных источников загрязнения воздуха в Атырау. Доля предприятия в нанесении такого ущерба составляет 46,5%.

Как сообщил Зулфухар Жолдасов, компания получила экологическое разрешение на эмиссию в окружающую среду на 2023 год (с условием сокращения нормативов выбросов на 5,6%) порядка 18,4 тыс. – 19,5 тыс. тонн. Согласно нацпроекту «Жасыл Қазақстан», предприятие до 2025-го обязалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 25%, то есть до 15 тыс. тонн.

По словам спикера, департамент экологии по Атырауской области за последние три года 11 раз проверял компанию, причем четыре проверки прошли в этом году. Основные нарушения, выявленные в ходе контроля, касаются превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов и осуществления эмиссии в окружающую среду без экологического разрешения в результате сжигания газа в факелах.

По итогам проверок нынешнего года предприятию выставлен штраф на общую сумму более 40 млн тенге. Выявлено систематическое (свыше трех раз) превышение нормативов эмиссий на четырех установках предприя­тия. В результате материалы административного производства направлены в суд.

Зулфухар Жолдасов сообщил также, что ТОО «АНПЗ» обязалось выполнить четыре мероприятия, включенных в «Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Атырауской области», и осуществляет их согласно установленным срокам.

– Металлургический комплекс «АрселорМиттал Темиртау» является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Темиртау, доля его «вклада» превышает 86%. В 2021-м предприятие получило экологическое разрешение на эмиссию в окружающую среду на 2022 год с условием сокращения нормативов эмиссий на 25%, – доложил спикер.

По его словам, на следующий год предприятие экологического разрешения не получило. Заявка компании находится на рассмотрении комитета.

– Ежегодно «АрселорМиттал» является объектом экологичес­кого контроля. Только за 9 месяцев 2022 года территориальным департаментом экологии в отношении компании проведено семь внеплановых проверок. По их результатам выявлены нарушения экологического законодательства, а именно: сверхнормативные выбросы неорганической пыли, неисполнение ранее выданных предписаний, неэффективные меры по улавливанию отходящих газов, а также некачественная работа очистных сооружений, – пояс­нил Зулфухар Жолдасов.

По его словам, на компанию

«АрселорМиттал Темиртау» наложены штрафы на общую сумму 5,8 млрд тенге. Это решение обжаловано компанией, дело находится на рассмотрении в суде.

Спикер добавил, что территориальный департамент экологии инспектирует отдельные цеха комбината. Направлены иски на приостановление эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов, ряда установок грохочения, хвостохранилищ № 2 и № 3, накопителя золы и шлама, дробильно-сортировочного комп­лекса.

Зулфухар Жолдасов напомнил, что согласно нацпроекту «Жасыл Қазақстан» компания «АрселорМиттал Темиртау» обязана сократить выбросы на 30% до 2025 года, и Минэкологии придерживается принципиальных позиций по достижению предприятием данного показателя.

Между тем установлено, что не исполняются семь мероприятий «Дорожной карты по комплекс­ному решению экологических проблем Карагандинской области». Имеются факты неоднократного переноса природоохранных мероприятий, таких как реконструкция электрофильтра и системы очистки.

Минэкологии в рамках своей компетенции принимает систематические меры.

– Сейчас бизнес уловил изменение общественного настроения в сторону «зеленых» отраслей, – признал представитель Мин­экологии. – Если раньше вопросы воздействия деятельности компаний на экологию были в меньшем приоритете, то в современном обществе, наоборот, природоохранные риски оказывают влияние на репутацию бизнеса.

Вместе с тем, согласно результатам экологического мониторинга, из 45 промышленных городов и мегаполисов республики в девяти регистрируется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Это города Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент.

В начале текущего года из спис­ка был исключен Жезказган, перешедший в разряд городов со средним загрязнением.