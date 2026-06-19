Свидетель получил 2 года тюрьмы за ложные показания в суде Акмолинской области

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Житель города Щучинск, допрошенный в качестве свидетеля по административному делу, дал заведомо ложные показания, сообщив суду, что за рулем находилось другое лицо. Он хотел помочь знакомому избежать ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области

Однако видеозапись опровергла его показания и подтвердила виновность реального водителя.

По ходатайству прокурора судом вынесено частное постановление, после чего начато досудебное расследование по статье 420 Уголовного кодекса (заведомо ложные показания).

Первоначально суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы. Однако по апелляционному ходатайству прокуратуры, с учетом личности осужденного и наличия предыдущей судимости за тяжкое преступление, областной суд изменил наказание на 2 года лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.

Прокуратура напоминает, что дача заведомо ложных показаний в суде или в ходе досудебного расследования влечет уголовную ответственность.