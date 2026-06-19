Свидетель получил 2 года тюрьмы за ложные показания в суде Акмолинской области

Закон и Порядок

Попытки ввести суд в заблуждение посредством ложных показаний неизбежно влекут уголовную ответственность.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель города Щучинск, допрошенный в качестве свидетеля по административному делу, дал заведомо ложные показания, сообщив суду, что за рулем находилось другое лицо. Он хотел помочь знакомому избежать ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области 

Однако видеозапись опровергла его показания и подтвердила виновность реального водителя. 

По ходатайству прокурора судом вынесено частное постановление, после чего начато досудебное расследование по статье 420 Уголовного кодекса (заведомо ложные показания).

Первоначально суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы. Однако по апелляционному ходатайству прокуратуры, с учетом личности осужденного и наличия предыдущей судимости за тяжкое преступление, областной суд изменил наказание на 2 года лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности.

Прокуратура напоминает, что дача заведомо ложных показаний в суде или в ходе досудебного расследования влечет уголовную ответственность.

#суд #прокуратура #свидетель

Популярное

Все
Спасибо за жизнь
Возрождение отрасли
Когда труд приносит радость
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Наскальное послание из глубины веков
Домбра Жамбыла – в дар музею
Там, где реальность переплетается со сказкой
Столичные выпускники организовали благотворительную акцию
Освоены новые методы восстановления детей после ожогов
Город с особым характером
Это не игрушка!
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Памяти Сагитжана Бермаганбетова
Настоящая династия
Дастан Сатпаев уезжает в «Челси»
Робототерапия вместо лекарств
Возвращение
У дружбы четыре лапы
Не надо печалиться
Шаг в медицину будущего
Великий писатель земли кыргызской
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Подземные хроники Кангюя
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Читайте также

Не скорость и не пьяное вождение: депутат назвала нарушения…
Амнистия как акт гуманизма – почему второй шанс дадут не ка…
Штрафы нужны не ради наказания, а для наведения порядка – д…
До 6 лет тюрьмы получили молодые люди, помогавшие мошенникам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]