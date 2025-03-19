Свидетели на суде рассказали, что их удивило при виде тела Марадоны

Футбол,В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Во вторник суд заслушивал показания полицейских, которые первыми прибыли в дом, где скончался футболист

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На слушаниях в Аргентине по делу о смерти всемирно известного футболиста Диего Марадоны вскрылись новые подробности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Полицейский Лукас Фариас, первым увидевший мертвого Диего Марадону, вспомнил, что, зайдя в комнату, увидел огромную фигуру, и что был очень удивлен, когда понял, что это было тело звёзды», - отмечает телеканал TN.

«Его живот был сильно вздут, еще немного - и он бы взорвался», - добавил Фариас.

На эту деталь указал и другой свидетель - Лукас Борхе. Он сообщил, что Марадона был одет в черную футболку и спортивные шорты.

Борхе добавил, что тело Марадоны увезли из дома лишь через четыре часа.

Ранее адвокат дочерей Марадоны Фернандо Бурландо рассказал телеканалу, что дом, где проходил восстановление после операции Марадона, не был предназначен для содержания в нем больного пациента, который плохо передвигался. Все спальни были на втором этаже, поэтому медики решили соорудить для него комнату на первом этаже, а также туалет.

По словам адвоката, присматривавшие за Марадоной медики спали на втором этаже, а потому не могли, например, слышать, если он на что-то жаловался. Кроме того, в доме царил беспорядок, все было в грязи.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

#суд #врач #свидетель #Аргентина #ДиегоМарадона

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