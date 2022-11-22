Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских выборов озвучили на пресс-конференции в Астане представители миссии Организации тюркских государств

Как подчеркнул глава миссии, заместитель генерального секретаря организации Омер Коджаман, наблюдатели от структуры подтверждают, что внеочередные выборы президента Казахстана были открытыми, прозрачными и конкурентными, они прошли в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

В день проведения выборов члены делегации ОТГ побывали на 16 избирательных участках в Астане с целью наблюдения за процедурами голосования и обработки бюллетеней. Для мониторинга зарубежным наблюдателям были предоставлены все возможности.

Миссия также участвовала в процессе подсчета голосов на участке № 111, расположенном в одном из районов столицы.

– Агитаторов, пытающихся склонить людей к голосованию в пользу кого-либо из кандидатов, мы не наблюдали. Признаков внешнего влияния на выборный процесс также не было замечено. Явка избирателей на этом участке, как мы отметили, оказалась высокой, что является важным элементом легитимности и активности избирательного процесса, – отметил глава миссии ОТГ Омер Коджаман.

В завершение своего выступления он поздравил народ Казахстана с успешными выборами и выразил надежду, что их результаты послужат на благо развития страны и роста благосостояния казахстанцев.

В ходе ответов на вопросы представителей СМИ члены делегации ОТГ отметили, что в ходе наблюдения за выборным процессом на многих участках была заметна высокая активность населения и безупречная организация выборных процедур.