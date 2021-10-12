В работе диалоговой площадки приняли участие профлидеры первичек, региональных проф­центров и отраслевых профсою-­зов, а также социальные партнеры и депутаты Парламента.

– Нынешний форум, проводимый в рамках Года первичной профсоюзной организации, имеет особую значимость для проф­союзного движения страны, – отметил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды

Даулеталин.

Федерация профсоюзов является самой массовой общественной организацией, объединяющей в своих рядах около 2 млн работников из более 16 тыс. первичных профсоюзных организаций.

Глава ФПРК определил ряд прио­ритетных задач по укреп­лению деятельности первичного профсоюзного звена. Прежде всего он призвал профлидеров проводить широкую разъяснительную работу в трудовых коллективах. Главная миссия проф­союзов – изменить сознание людей, чтобы они поняли, что свои права нужно защищать.

Также приоритетом обозначен рост профессионального самосознания профсоюзов и продвижение правового воспитания в проф­союзных рядах. Немаловажным пунктом обозначено продолжение системного обу­чения проф­актива. В 2020 году федерацией и ее членскими организациями проведено обучение более 15 тыс. членов профсоюза, и еще более 9 тыс. – с начала этого года.

В 2021 году в стране зафиксировано 68 трудовых конфликтов, из которых лишь в 32 предприятиях есть профсоюзные организации. Тем не менее во всех спорах федерация приняла участие и

в 67 случаях ситуация разрешена положительно.

Глава ФПРК обратил внимание на важность применения медиа­тивных процедур в переговорном процессе. В центрах примирения «Татуласу орталығы» с марта 2018 года проведено более 18 тыс. консультаций, рассмотрены 6 тыс. обращений работников по трудовым и социальным вопросам.

Форум призвал активизировать создание производственных советов, организовать работу технических инспекторов, а также объединять усилия с государством по защите интересов работников. На сегодня проф­союзные организации заключили более 16 тыс. коллективных договоров, которые распространяются на 1,5 млн работников.

С видеопоздравлением к участникам форума обратился министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

– За годы деятельности Федерация профсоюзов внесла значимый вклад в социально-экономичес­кое развитие страны и показала себя как надежный социальный парт­нер. Ярким примером тому является работа над новым Генеральным соглашением на 2021–2023 годы. Впервые за всю историю Федерация профсоюзов собрала на своей площадке все республиканские объединения профсоюзов. Они совместно работали над положениями главного документа социального партнерства, который был подписан в марте текущего года, – подчерк­нул министр.

В рамках мероприятия состоя­лась церемония награждения победителей конкурса на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация 2021 года», а также победителей первого рес­публиканского медиаконкурса «Еңбек адамын ұлықтау». Вклад профсоюзных активистов отмечен медалями и почетными грамотами ФПРК.

В завершение участники форума приняли Резолюцию о дальнейшем совершенствовании деятельности первичных проф­союзных организаций.