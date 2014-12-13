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Священные рубежи Родины
Гук Дмитрий
Государственная граница – неотъемлемый атрибут любой страны, ведь она определяет очертания ее территории. В мире есть немало прецедентов, когда эти пространственные признаки суверенного государства становились серьезным поводом для внешнеполитических разногласий и даже военных конфликтов. Опас­ность такого развития событий стояла и перед молодым независимым Казахстаном, так как в 1991 году республика не имела юридически признанных рубежей и была уязвима перед лицом различных транснацио­нальных угроз и геополитических вызовов.

Для сохранения территориальной целостности Казахстану необходимо было в срочном порядке форсировать процесс закрепления и юридического оформления государственных границ в соответствии с международными правовыми нормами. И это удалось в первую очередь благодаря активной внешнеполитической деятельности Главы государства Нурсултана Назарбаева. Путем напряженных переговоров «пограничный вопрос» нашей стране удалось снять в кратчайшие по историческим меркам сроки.

В 1994 году было определено начертание границы между РК и КНР протяженностью 1 740 км, а уже в ­2002-м полностью завершилась ее демаркация. В 2001-м были закреплены границы с Кыргызстаном (1 050 км) и Туркменистаном (400 км), а через год – с Узбекистаном (2 150 км). В 2006-м окончательно была юридически закреплена договором самая протяженная – казахстанско-российская граница (7 200 км).

И сегодня священным рубежам нашей Родины уделяется самое серьезное внимание со стороны Президента и Правительства страны. Благодаря их поддержке повсеместно внедряются новые технологии охраны границы, развернута и развивается единая система контроля въезда-выезда иностранцев, позволяющая предотвращать проникновение в страну лиц, причастных к преступной и террористической деятельности.

Военнослужащие Пограничной службы круглосуточно выходят в дозоры на сухопутных и водных рубежах, несут нелегкую службу на заставах и контрольно-пропускных пунктах.

Можно без преувеличения сказать, что за годы независимости благодаря политике, проводимой Президентом страны ­Нурсултаном ­Абишевичем Назарбаевым, была создана прочная платформа для обеспечения безо­пасности республики и ее граждан, сохранения неприкосновенности границ и суверенитета Казахстана.

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