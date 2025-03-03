Свыше 1,2 трлн тенге потратили иностранные туристы в Казахстане за год

Средние расходы туриста – 1 500 долларов США за один визит в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Министерства туризма и спорта РК, в 2024 году в Казахстан приехало 15,3 млн иностранных туристов. 10,4 млн человек провели в стране более одного дня, сообщает Kazpravda.kz

Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей – 4 дня. Средние расходы туриста – 1 500 долларов США за один визит.

Общий объем затрат иностранных туристов в Казахстане в 2024 году превысил 1,2 трлн тенге. Объем инвестиций в основной капитал в 2024 году составил 947,5 млрд тенге.

В период 2025–2029 гг. планируется реализовать комплексные планы развития трех приоритетных туристских дестинаций: Щучинско-Боровской курортной зоны; Мангистауской курортной зоны; Алматинского горного кластера.

До 2027 года планируется реализовать 181 инвестиционный проект с общим объемом финансирования более 1,1 трлн тенге - увеличить занятость в сфере туризма до 800 тысяч человек, увеличить количество внутренних туристов до 11 млн человек, охватить все гостиницы информационной системой eQonaq.