Свыше 1 300 км железных дорог построят в Казахстане в ближайшие годы

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала республики и деятельности национальной компании «Қазақстан темір жолы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Как сообщил министр транспорта Марат Карабаев, за 10 месяцев текущего года объем перевозок грузов составил 246 млн тонн – на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года планируется достичь показателя в 300 млн тонн.

В ближайшие годы запланировано строительство свыше 1 300 км железных дорог, что значительно увеличит транзитный потенциал Казахстана. В частности, это линии Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал и обводная вокруг Алматы.

Параллельно с этим будет проводиться работа по ремонту действующих ж/д дорог, приобретению новых локомотивов и вагонов, модернизации станций и вокзальных комплексов.

Премьер-министр подчеркнул, что АО «НК «ҚТЖ» нужно оперативно разобрать все поступающие жалобы со стороны отечественных товаропроизводителей и совместно с министерством транспорта выработать действенные меры по устранению узких мест при грузоперевозках.