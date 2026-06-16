Свыше 1,5 млрд тенге выманили у пенсионеров мошенники в Алматы

Злоумышленники убеждали потерпевших продавать недвижимость и переводить деньги на подконтрольные счета

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В Алматы пресечена деятельность группы интернет-мошенников, обманувших пенсионеров на 1,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

По информации городской прокуратуры, злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и финансовых институтов, убеждали потерпевших продавать недвижимость и переводить деньги на подконтрольные счета. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,5 млрд тенге.

«В ходе расследования установлены и задержаны предполагаемые организаторы и участники преступной схемы. Их действия квалифицированы по ч.4 ст.190 УК РК, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается», – проинформировали в надзорном органе.

Напомним, с начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 247 фактов интернет-мошенничества. Общий ущерб превысил 608 млн тенге. Среди потерпевших — 89 пенсионеров, то есть практически каждый третий.