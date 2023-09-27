Свыше 10 тонн дизтоплива украли с завода "Казфосфат"

Как выяснилось, в хищении участвовали работники завода.

Фото: polisia.kz

Сотрудники департамента полиции Жамбылской области пресекли деятельность группы, долгое время занимавшейся хищением дизельного топлива с завода ТОО "Казфосфат" в городе Жанатас, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Организатором хищения оказался 34-летний житель Туркестанской области.

Как стало известно, с участием работников завода, они на протяжении длительного времени вывозили в крупных объемах похищенное дизельное топливо.

В результате обысков по месту жительства задержанного изъяты свыше 10 тонн дизельного топлива, а также оборудование, автомашины, использовавшиеся для перевозки и перекачивания ГСМ. Кроме того, изъят обрез гладкоствольного ружья.

По данному факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 188 УК РК "Кража, совершенная в крупном размере".