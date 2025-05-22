За последние 3 года территориальные департаменты АФМ расследовали 88 уголовных дел, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, в целях обеспечения экологической безопасности государство стимулирует ввоз в страну новых автомобилей посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспорта.

За последние 3 года территориальные департаменты Агентства расследовали 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тыс автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге.

Подозреваемыми были признаны 70 граждан, в числе которых руководители и сотрудники Управления административной полиции, НАО «Правительство для граждан» и нотариусы.

В результате государству уплатили сборы в сумме 900 млн тенге, наложили аресты на 1,5 тыс. автомобилей стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.

К примеру, в Акмолинской области вынесен приговор в отношении группы правонарушителей, включая сотрудника Управления административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 годы незаконно произвели первичную регистрацию 55 грузовиков, причинив ущерб государству на сумму 401 млн тенге.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года.

Кроме того, в доход государства были конфискованы 3 квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге и 21 млн тенге.