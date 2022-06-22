Свыше 20 тысяч ученических мест создадут в 2022 году в Нур-Султане

Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился со строительством школ в городе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

“Во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда школ. К примеру, две школы по пр. Улы дала и по ул. 187, 18/4 (район Сарыарка).

К примеру, особенностью школы №65 (район Сарыарка) является то, что здесь имеется инклюзивное обучение. Здесь обучаются дети с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата. Всего же здесь обучаются свыше 3 тыс. учащихся, что уже превышает мощность учебного заведения. Для того чтобы увеличить мощность данной школы, рядом приступили к строительству нового корпуса. Новый корпус позволит создать ещё 1200 ученических мест (в две смены).

Школа, которая расположена в районе Есиль (пересечение пр. Ұлы Дала и ул. №39»), считалась долгостроем, так как недобросовестный застройщик не смог выполнить свои обязательства. С ним мы расторгли договор, строительство школы сдвинули с мертвой точки. Данную школу планируем достроить в текущем году. Она позволит создать 2400 ученических мест (в две смены).

Таким образом, в новом учебном году (2022-2023) планируем создать ещё свыше 20 тысяч ученических мест (в 2 смены)”, - написал аким столицы.