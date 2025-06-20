«Келешек мектептері»: свыше 200 тысяч мест введут в новом учебном году

Образование
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В стране продолжается реализация инициированного Главой государства национального проекта «Келешек мектептері», в рамках которого предусмотрено создание 460 тысяч ученических мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2024 года уже введено в эксплуатацию 105 школ нового формата, а до конца 2025 года планируется ввести еще 112 школ. Таким образом, в новом учебном году будет создано дополнительно 206 тысяч ученических мест.

Школы, построенные в рамках проекта, существенно отличаются от типовых зданий прошлых лет. Их общая площадь на 15–20% больше, а уровень технического оснащения — в четыре раза выше. В каждой школе предусмотрены кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, залы хореографии, коворкинг-зоны и до четырёх спортивных залов.

Всего в рамках национального проекта планируется строительство 217 школ на 460 тысяч ученических мест.

#Образование #школы

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